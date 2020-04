Al alza y sin coronavirus

El Dane publicó las estadísticas más recientes del mercado laboral correspondientes al pasado mes de febrero. En Colombia la tasa de desempleo llegó a 12,2 por ciento, 40 puntos básicos por encima de la registrada en el mes de febrero de 2019.



El informe de la organización estadística estima la población desocupada del país en unos 3,04 millones de colombianos. Mientras los sectores de la construcción y el turismo mostraron alguna recuperación, por los lados del comercio y de la agricultura se reportó la pérdida de puestos de trabajo.



Las cifras que reporta el Dane reflejan la fotografía instantánea del mercado laboral colombiano un poco antes del choque que representará la pandemia del coronavirus. No deja de ser preocupante que, sin registrar mayores efectos de la actual crisis, el desempleo esté marcando por encima del 12 por ciento.



Antes de la llegada del covid-19 reducir el desempleo era indudablemente el objetivo económico del gobierno nacional para este año. Si bien el arranque del año había sido positivo en varios indicadores y las perspectivas de crecimiento del PIB eran también positivas, el nivel de desocupación de millones de colombianos seguía siendo el mayor reto.



La pandemia que hoy golpea a Colombia concentra los esfuerzos y la atención no solo del Ejecutivo sino de toda la sociedad. La prioridad es hoy salvar vidas y reducir el ritmo de contagios para impedir el colapso del sistema de salud. No obstante, las medidas drásticas de aislamiento preventivo atentan no sólo contra la actividad económica sino también contra los empleos.



Miles de compatriotas dependen del contacto social para su trabajo y el distanciamiento obligatorio destruye sus modos de ganarse el sustento. Los escenarios que se están construyendo para la economía en 2020 tras la pandemia contemplan un crecimiento de los niveles de desempleo. Ya la meta nacional no es crear puestos de trabajo sino que sobrevivan el mayor número de los ya existentes.



Francisco Miranda Hamburger

