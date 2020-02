Consolidar una nueva oferta

El 2019 no fue un buen año para las exportaciones colombianas. Las ventas externas del país registraron unos 39.500 millones de dólares, un 5,7 por ciento menos que en 2018. El principal factor que explica esta caída fue el bajón en las industrias extractivas como petróleo y carbón.



La dependencia del comercio exterior colombiano a las ventas de este tipo de materias primas no solo es muy alta sino genera estos desequilibrios indeseables. Por ese motivo se han aumentado los llamados a renovar una perenne necesidad: que la economía nacional consolide una oferta exportable más diversificada.



Si bien las ventas totales del país cayeron el año pasado, las exportaciones del agro y de los servicios evidenciaron unos comportamientos positivos muy interesantes. De hecho, en 2019 las ventas externas agrícolas y agroindustriales fueron las más altas registradas. Un récord similar contabilizaron las exportaciones de servicios- turismo, software, BPO y call centers- que pasaron de 5 mil millones de dólares a 9 mil millones.



Si se tienen en cuenta las complejidades del entorno comercial global el año pasado, estos resultados son aún más destacados. Aguacates, cítricos, uchuvas y pasifloras integraron la oferta exportadora de Colombia con dinámicos crecimientos y se sumaron a los productos tradicionales como café, banano y flores.



A pesar de este buen año para estos nuevos productos, los números no mienten y pesan. El aporte de las exportaciones mineroenergéticas es muy grande en comparación con los sectores agrícola y de servicios. No obstante, esta situación estructural no se cambiará sola: los esfuerzos para diversificar las ventas externas del país deben continuar.



Iniciativas como las recientemente lanzadas “fábricas de internacionalización” apuntan a que más empresas grandes y medianas pueden superar los serios obstáculos que implica exportar en Colombia. La tarea no es fácil en una economía que aún debate qué tan abierta o cerrada es.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

En Twitter: @pachomiranda