Buenos vientos para el turismo

Ayer se celebró el Día Internacional del Turismo y el sector en Colombia lo pudo celebrar con unos números positivos. En el primer semestre de este año han llegado al país más de 2,5 millones de visitantes no residentes, un 3,4 por ciento más que en 2018.



Además, el sector turístico colombiano mejoró siete posiciones en el ranquin global de competitividad en la industria de viajes y turismo del Foro Económico Mundial. Este buen ritmo no es reciente, ya que recoge un impulso de años recientes.

De hecho, el año pasado fue el mejor para el turismo en su historia: el número de visitantes alcanzó los 4,2 millones y la ocupación hotelera llegó al 55 por ciento.



Que le vaya bien a todos los eslabones de la industria turística es una buena noticia para miles de colombianos. Este es un sector que genera empleo directo e indirecto en momentos en que el país requiere la reactivación del panorama laboral.



Según el Dane, en 2018 casi dos millones de empleos se generaron en el turismo, con un aporte del 8,8 por ciento del total de puestos de trabajo. No se equivoca el gobierno al apostarle al sector llamándolo “el nuevo petróleo”.



Es claro que esta industria no superará a los hidrocarburos en el mediano plazo. No obstante, la imagen retórica que usa el presidente Duque ayuda a dimensionar el inmenso potencial dinamizador que tienen hoteles, restaurantes, transporte y esparcimiento en nuestra economía.



Las señales de apoyo del Gobierno son bien recibidas por el sector privado. En el primer semestre del año el turismo recibió 573 millones de dólares en inversiones, 2,8 por ciento más que el año pasado, y llegaron 67 hoteles al país.



Este buen ambiente debe aprovecharse para abordar los retos sectoriales. Para mantenerse competitivo el país no solo debe invertir en infraestructura- que ya lo está haciendo- sino en mejorar, de la mano de las empresas y gremios del sector, la experiencia de los turistas nacionales y extranjeros. Los tiempos de crecimiento ofrecen la oportunidad de avanzar en esos desafíos.