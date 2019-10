Tras año y medio de confrontaciones comerciales, Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo parcial a finales de la semana pasada. Mientras Washington suspendió el levantamiento de aranceles que tenía programado para este martes, Beijing accedió a la compra de más de 40 mil millones de dólares en productos agrícolas norteamericanos. China también habría accedido a revisar la apertura de su sector financiero, aspectos de su política monetaria y el manejo de la propiedad intelectual.



El presidente Donald Trump alabó la especie de “tregua” llamándolo el “mejor y más grande acuerdo de primera fase”. Según el mandatario otros temas de pugna como la transferencia forzada de tecnología y el veto a grandes empresas tecnológicas chinas serían discutidas en una siguiente fase.



Los mercados dieron una bienvenida positiva a este eventual “cese al fuego”en la guerra comercial que no sólo ha generado incertidumbre en la economía global sino también ha deprimido las perspectivas del intercambio mundial. No obstante, aún faltan muchos detalles e información sobre el acuerdo que sería firmado por Trump y el primer ministro chino Xi Jinping en la cumbre de la APEC en Santiago de Chile a mediados de noviembre próximo.



Nadie puede negar que para la economía global es mucho mejor que Trump y los chinos estén negociando que imponiéndose aranceles mutuamente y perturbando el comercio. Sin embargo, como reza el dicho, “el diablo está en los detalles”. Es necesario que se conozca públicamente la letra menuda del acuerdo para poder evaluar no sólo quién cedió qué sino también los impactos globales de la “tregua” entre ambas potencias.



Más que una luz al final del túnel, este “acuerdo de primera fase”es un respiro necesario tras meses de escalamientos y cruces de ataques y trinos. A los detalles finos se añade la cercanía de las elecciones en Estados Unidos. Habrá que esperar.



