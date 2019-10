Cuatro billones de pesos en un año. Ese es el monto que el Estado colombiano dejó de percibir en 2018 por los cinco mil millones de dólares en mercancías contrabandeadas, de acuerdo a un reciente informe de la Dian.



Esta cifra proviene del no pago de los impuestos aduaneros y equivale a la mitad de lo que está presupuestado recaudar por toda la ley de financiamiento. En otras palabras, en solo un año el ingreso ilícito e irregular de mercancías implicó la pérdida de media reforma tributaria.



Además de este gigantesco costo fiscal, el contrabando es una actividad criminal que atenta contra las empresas, que hace parte de redes mafiosas, que contribuye a la destrucción de empleos y priva a la Nación de valiosos recursos para las inversiones sociales.



Tradicionalmente la sociedad colombiana ha sido mucho más tolerante con los contrabandistas que con otro tipo de delincuentes. Se tiene la impresión que el tráfico ilícito de productos no solo es un delito “sin víctimas” sino también que abarata el costo de muchas mercancías.



Es momento de dejar esa permisividad con el contrabando y entender que ya es una actividad que integra el variado abanico de negocios de las grandes redes criminales que operan en nuestro país.



La administración Duque ha tenido una actitud dura frente al contrabando que ya está produciendo resultados tangibles. La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) reportó 75 mafias de contrabandistas desmanteladas en el último año. En un 14 por ciento se redujo el contrabando abierto, es decir la evasión de los controles de aduanas, gracias a una mayor ofensiva en puertos, aeropuertos y departamentos fronterizos.



En agosto pasado, el primer mandatario inauguró un Centro Integrado de Lucha contra el Contrabando de la Dian para focalizar mejor los esfuerzos. Las autoridades han reportado reducciones en las distintas modalidades de este delito.



Cuando de cada mil pesos importados, 111 están afectados por contrabando, no queda más que continuar esa lucha.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda