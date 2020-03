Coronavirus pisó Colombia

Este viernes el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus Covid-19 en territorio colombiano. Se trata de una joven de 19 años que llegó de Milán (Italia). Tras el anuncio de la llegada del virus, las autoridades sanitarias ratificaron que se activa la fase de contención de la epidemia.



El Gobierno nacional y las autoridades locales contaron con unas ocho semanas para preparar el sistema de salud pública y educar a la comunidad en general para enfrentar al coronavirus.



Tras haberse detectado en más de 85 países, era cuestión de tiempo que el Covid-19 pisara el país. Hasta el día de ayer, se habían confirmado casi 102 mil casos del coronavirus y más de 3.488 muertes en todo el mundo.



Ahora entran a prueba toda la preparación de las autoridades para la detección de más casos y la contención del virus así como controles más rigurosos en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Asimismo será necesario reforzar las campañas pedagógicas para no sólo entender la naturaleza de la enfermedad y sus síntomas sino también aprender las medidas de higiene y prevención.



Acierta el presidente Iván Duque al pedir a los colombianos “no dejarnos llevar ni por el pánico ni por la paranoia”. Si bien el Gobierno no habría podido impedir la llegada de la epidemia al país, hoy se deben desplegar tanto los protocolos de contención como las previsiones para evitar que el virus genere graves impactos a la economía colombiana.



No se puede obviar que el paso del Covid-19 en otras latitudes ha desatado temor en las bolsas de valores e incertidumbre en los actores económicos. Sectores como el turismo, el transporte aéreo, la manufactura y la industria de los eventos han experimentado choques severos que están jalando las proyecciones del crecimento global a la baja.



En simultánea con el plan de contención desde el Minsalud, el Gobierno debe diseñar y activar otros dos planes: el de comunicación, para frenar la desinformación, y otro de blindaje que brinde confianza y tranquilidad a la actividad productiva.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda