El costo fiscal del paquete social

Esta semana el Gobierno anunció los primeros detalles de cómo operaría la compensación del IVA a los hogares vulnerables. Semanas atrás, otro anuncio aclaró cuáles y cómo serían los llamados ‘días sin IVA’.

Ambas iniciativas -junto a la reducción de aportes de salud de los pensionados de menores ingresos y la promoción del empleo juvenil- constituyen el llamado paquete social de la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado.



En medio de las protestas ciudadanas de fin del año, la Casa de Nariño decidió introducir dentro del articulado de la ‘Ley de Crecimiento’ estas cuatro medidas como una respuesta directa a algunos de los reclamos de los participantes en las marchas.



Si bien el paquete social fue aprobado por el Legislativo, solo fue una parte más bien pequeña dentro del abanico de estrategias que desplegó el Gobierno para enfrentar el descontento social. Lo que no es menor es el impacto que en las finanzas públicas tendrán algunas de estas iniciativas.



Datos del Ministerio de Hacienda estiman el costo total de las medidas alrededor de 1,2 billones de pesos este año. En 2022, se sentiría el mayor impacto fiscal con unos 3,2 billones de pesos. Esto generará un desembolso permanente que las autoridades económicas tendrán que encontrar cómo financiar.



En términos de beneficios sociales -la intención específica del paquete- no todas las medidas son iguales. La devolución del IVA a los más vulnerables -cuyo monto está aún por definir- pone dinero en sus bolsillos y sus características son más progresivas. Los días sin este impuesto, por ejemplo, han recibido algunas críticas sobre sus ventajas.



La promoción del empleo juvenil ya ha tenido algunos desarrollos como el decreto para que jóvenes tengan sus primeros trabajos en la administración pública. No obstante, aún no hay claridad sobre cuántos empleos se han efectivamente generado no solo por este decreto, sino también por otras iniciativas. La clave en este paquete social es que el Gobierno informe tanto de sus avances normativos como de por resultados tangibles sobre la equidad.

