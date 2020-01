El mundo crecerá... pero poco

Hace pocos días, el Banco Mundial publicó un reporte con las perspectivas de crecimiento de la economía global para 2020. El mundo mejorará su desempeño económico en comparación con el año pasado, pero por muy poco. Mientras que el crecimiento estimado del PIB global para 2019 es de 2,4 por ciento, el de este año sería de 2,5 por ciento.

Estas proyecciones no son las más optimistas, tras un difícil 2019 que se convirtió en el año de menor dinamismo económico mundial desde la crisis financiera de 2008. Este pronóstico de crecimiento modesto ratifica que los temores e incertidumbres que el año pasado aquejaron la economía global no se disiparán completamente en el nuevo 2020.



Las lánguidas perspectivas son casi generalizadas. Estados Unidos crecerá 1,8 por ciento este año frente a un estimado de 2,3 por ciento de 2019. En el caso de China, el PIB aumentará por debajo de 6 por ciento por primera vez desde 1990: una tasa de 5,9 por ciento que debe preocupar a las autoridades del gigante asiático. La guerra comercial que protagonizan ambas potencias no está beneficiando claramente a ninguna.



Además de los riesgos de la reactivación de la confrontación comercial entre Washington y Beijing, el Banco Mundial llama la atención sobre el “rápido y generalizado” aumento de la deuda. El reporte aconseja tomar medidas para mitigar los riesgos inherentes a la actual ola de endeudamiento en los mercados.



Con respecto a América Latina, otra vez la economía colombiana se destacaría en 2020 con un crecimiento proyectado de 3,6 por ciento, el doble del 1,8 por ciento estimado para América Latina.



Esto significa que el país repetiría el escenario de 2019 con un dinamismo mayor al de la región e impulsado por la demanda doméstica y la inversión en grandes proyectos de infraestructura. A pesar de estas positivas proyecciones, el reto para la economía nacional está en crecer aún más para bajar el desempleo y la pobreza. Sin embargo, no se debe olvidar el difícil entorno global.