El perdón de Sebastián Piñera

En medio de las violentas protestas ciudadanas que vive Chile, el presidente Sebastián Piñera publicó un trino en su cuenta de Twitter que despertó reacciones en todo el hemisferio.



A raíz del descontento popular, el mandatario austral escribió que acogía “con humildad” las legítimas demandas sociales, reconoció que los “problemas se acumulaban desde hace décadas” y que los distintos gobiernos no “fuimos capaces de reconocer la situación”. En la parte final del mensaje, Piñera pide “perdón por esa falta de visión”.

Estas palabras presidenciales constituyen un fuerte giro en la manera cómo el gobierno chileno estaba enfrentando la crisis generada por las movilizaciones ciudadanas en su contra. En un siguiente trino, Piñera anunció un paquete de medidas sociales que incluyen alzas en las pensiones, reducción del precio de los medicamentos y estabilización de los costos de la energía, así como la baja en los salarios de los congresistas.



El paquete de 1.200 millones de dólares sería financiado parcialmente por un aumento en los impuestos a los más ricos y busca apaciguar la furia masiva que experimenta hoy una de las economías más dinámicas de América Latina.



La pregunta, en el sexto día de las protestas, es si el perdón del Presidente chileno y el paquete de medidas no son ya “muy poco, muy tarde”. Es probable que estos anuncios no sean suficientes para frenar las movilizaciones que, sin liderazgos visibles, ya sobrepasaron el alza en el transporte, con el cual arrancó el estallido.



Con crecientes denuncias sobre abusos de los policías y militares –en una nación que vivió una dictadura–, no es claro que la llamada “nueva agenda social” de Piñera mitigue las rabias que están moviendo a los distintos sectores sociales de la nación austral.

El perdón de Piñera marca un reconocimiento de que el crecimiento de una economía y su prosperidad no basta, si las avenidas para el bienestar social están bloqueadas.