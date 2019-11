Exportaciones: frente que atender

La semana pasada el Departamento Nacional de Estadística (Dane) publicó el informe de las exportaciones colombianas para el mes de septiembre. Las ventas al exterior cayeron un 12,3 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.



En lo corrido del año el panorama no mejora. Entre enero y septiembre de 2019 los despachos nacionales han caído un 4,7 por ciento: 29.902 millones de dólares. Este es el cuarto mes del año en que las ventas al exterior disminuyen.



Dentro de un desempeño de la economía colombiana con notas positivas en medio de un complejo entorno, el comportamiento de las exportaciones es uno de los aspectos que disparan preocupaciones. El frente comercial es claramente uno en los que se debe seguir trabajando con mucho más esfuerzo.



La caída en las ventas responde a una realidad difícil de transformar: la alta dependencia de las exportaciones a los combustibles y productos de las industrias extractivas. Con la demanda de carbón y otras materias primas a la baja por parte de importantes socios comerciales como China, urge el crecimiento de los rubros restantes.



De hecho, la actual guerra comercial, desatada entre Estados Unidos y China, abre en teoría una ventana de oportunidad para los productos nacionales. No obstante, no se ve tan claro el cómo, el cuándo y el con qué la política comercial de Colombia podría generar un provecho sostenible de esa situación.



Al contrario, la desaceleración y la disminución del comercio global producto de esta confrontación entre potencias continúa impactando el entorno negativamente.



Retos para el esfuerzo exportador como los problemas de competitividad y las dificultades fitosanitarias para los productos agropecuarios están identificados pero lograr avances sustanciales en ellos requiere de cambios más estructurales y más rápidos.



Nuevos productos- distintos a los tradicionales- y mejor aprovechamiento de los 13 TLC firmados son rutas claras que han demostrado ser complejas de implementar.



framir@portafolio.co

​Twitter: @pachomiranda