Finaliza la semana de la Ocde en Colombia con la presentación de sus recomendaciones para la economía del país. Tras reconocer el “tremendo avance económico y social”, el secretario del “club de buenas prácticas”, Ángel Gurría, identificó un crecimiento más solido e inclusivo como el desafío principal.



La invitación de la Ocde es a introducir un abanico de reformas orientadas a aumentar la productividad, mejorar la ejecución de la política social, elevar la competitividad de las exportaciones y modernizar el sistema tributarios, entre otras. Solo en materia social y laboral las recomendaciones del club, al que Colombia ingresará pronto oficialmente, son políticamente complejas de debatir y de implementar.

La Ocde le sugiere al Gobierno avanzar en normas laborales que reduzcan la alta informalidad y los costos salariales no laborales así como revisar el salario mínimo para generar más empleo.



El informe también recomienda la introducción de grandes cambios en el sistema pensional como elevar y unificar la edad de jubilación para hombres y mujeres y aumentar los años trabajados. Además, critica la efectividad de las políticas sociales que no reducen la desigualdad y no llegan a las poblaciones más necesitadas mientras que los subsidios terminan en los más ricos. En este tema, las recomendaciones de la Ocde giran en torno a una mejor focalización del gasto social.



Este paquete de sugerencias llega en momentos en que Chile y Ecuador enfrentan duras crisis políticas por razones económicas. En el caso del país austral, a pesar de los buenos resultados en la lucha contra la pobreza, un alto porcentaje de la población ha mostrado su descontento con su calidad de vida, sus bajas pensiones y los altos costos de los servicios públicos.



Mucho de lo aconsejado por la Ocde ya hace parte del debate en Colombia. Además, crece el consenso sobre la urgencia de avanzar en cambios en los regímenes laboral y pensional así como en una mejor focalización de los subsidios sociales. Que sean factibles en el actual contexto político es otra historia muy diferente.