Las TICs y la pandemia

Este jueves el presidente Iván Duque firmó una directiva para incentivar el trabajo de los servidores públicos desde la casa. Si bien esta es una medida “temporal y extraordinaria” mientras se supera la emergencia sanitaria decretada, la decisión se enmarca dentro de los beneficios que las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) pueden ofrecer a los ciudadanos, gobiernos y empresas en tiempos del coronavirus.

Las TICs son cruciales en las estrategias de prevención para enfrentar una pandemia como la del Covid-19. Dado que por la naturaleza del virus el llamado “distanciamiento social” es recomendado, herramientas colaborativas, de productividad y de comunicaciones son útiles para el mantenimiento de las actividades económicas.



Además del objetivo de reducir los contagios de la pandemia, el Gobierno debe asimismo buscar proteger la economía y los empleos que genera. Si bien la salud de los ciudadanos es la máxima prioridad, la Casa de Nariño está además tomando medidas para que el aparato administrativo y productivo del país no se paralice más de lo inevitable.



El trabajo semipresencial y desde la casa no sólo previene la propagación del coronavirus sino también alivia la carga de los sistemas de transporte público y reduce aglomeraciones de personas en los sitios de trabajo. Es innegable que esta práctica genera un drástico cambio de mentalidad en una cultura laboral que premia la presencia física en el puesto de trabajo.



No obstante, la pandemia podría constituir una oportunidad de agilizar la introducción y adopción de herramientas digitales y TICs que transformen el entorno laboral no sólo del Estado sino de muchas organizaciones del sector privado. Esto se sintoniza con las metas de la política de transformación digital del gobierno Duque.



A lo anterior se suma el aporte de las TICs en la masificación de la información sobre los síntomas y demás medidas de cuidado.



