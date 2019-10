Mapa político de contrapeso

Ayer los colombianos fueron a las urnas para elegir a los 32 gobernadores, los 1.101 alcaldes y miles de concejales, diputados y ediles. Estaba además en juego el rediseño del mapa político regional del país para los dos años y diez meses que restan del gobierno de Iván Duque. Fue una jornada mayoritariamente pacífica, de acuerdo al parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y las autoridades.



El péndulo ideológico -que se movió hacia el Centro Democrático y las fuerzas conservadoras en las elecciones del año pasado- giró esta vez hacia el Partido Verde en coalición con otros bloques alternativos y de izquierda. La victoria más representativa de este giro es la de la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que se suma a los triunfos electorales verdes en Cali, tercera capital del país, y otras grandes ciudades como Cúcuta y Manizales.



El partido de gobierno -Centro Demócratico- de la mano de su líder, el senador y expresidente Álvaro Uribe, no tuvo una buena jornada. Si bien no era fácil ganar en la capital que nunca ha sido muy uribista, la pérdida de los candidatos oficialistas en la ciudad de Medellín y en Antioquia constituyen un duro golpe al corazón del Centro Democrático.



En regiones del país con una larga y consistente tradición de apoyo al Centro Democrático, como Tolima y Huila, por ejemplo, los candidatos con el sello uribista fueron derrotados. Quedó demostrado, otra vez, que una cosa es el respaldo en las urnas a la persona del expresidente Uribe y, otra muy diferente, a los candidatos del partido de gobierno.



Una mirada a los resultados de las capitales y los departamentos muestra que, al igual que en las elecciones regionales de 2015, los grupos significativos de ciudadanos y las coaliciones ganaron el mayor número de gobernaciones y alcaldías. Por ejemplo, en Medellín y en Bucaramanga, los nuevos burgomaestres representan aspiraciones no ligadas a los partidos políticos tradicionales.



Otro bloque con un balance negativo es el liderado por el senador Gustavo Petro. Tras haber obtenido una alta votación en la segunda vuelta presidencial -más de ocho millones de sufragios-, Petro le apostó a la candidatura de Hollman Morris en la capital, quien terminó en tercer lugar.



Si bien el gobierno Duque brindó garantías y mantuvo un respeto institucional a la contienda electoral, seguramente será culpado por los resultados mediocres de su partido. Este nuevo mapa político regional marca un contrapeso al nacional y presidencial que surgió el año pasado. Contrapeso que no necesariamente implica confrontación.