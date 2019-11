No se habla inglés

Un reciente informe de clasificación de competencia de una segunda lengua de EF Education First ratifica el bajo nivel de inglés de Colombia. De acuerdo a esta empresa internacional de enseñanza de idiomas, el país pasó del puesto 60, en el 2018, a la posición número 68, en el 2019. El puntaje final colombiano fue calificación de 48,75 puntos sobre 100, en el nivel bajo, muy cerca de la categoría de “muy bajo”. De los 19 países latinoamericanos evaluados, Colombia ocupa el puesto 17, superando solo a Venezuela y Ecuador.



Las conexiones entre una población bilingüe, especialmente que hable inglés, y la actividad económica son directas. Este idioma anglosajón es la lengua franca de los negocios internacionales y su manejo mejora los flujos comerciales y reducen la barrera de la comunicación. Si los colombianos mejoran su nivel de inglés, la mano de obra nacional gana atractivo para múltiples sectores de inversión.



A pesar de los constantes esfuerzos y programas para reforzar el bilingüismo en el país, liderados por las autoridades educativas, los resultados no han sido los mejores. Los niveles de competencia en lengua extranjera deben subir no solo para los estudiantes en las pruebas estandarizadas, sino para el cuerpo docente. Para una mejor enseñanza del inglés se necesitan profesores bien preparados y con las habilidades necesarias. La enseñanza de un segundo idioma se ha convertido lamentablemente en un elemento adicional de diferenciación entre los jóvenes que reciben una educación de calidad y los que no. Aprender otra lengua abre la puerta a entender otras culturas e implica la posibilidad de más ingresos y oportunidades académicas y laborales.



Falta todavía mucho por hacer en materia de bilingüismo. Mientras nuestros estudiantes y jóvenes profesionales no alcanzan los niveles adecuados, los de otros países de la región están reforzando sus habilidades para tomar ventaja de la economía global e interconectada. Es una tarea que estudiantes, docentes, autoridades y empleadores tienen pendiente.



