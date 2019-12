Que haya acuerdo

Hoy se encuentran de nuevo el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras para hacer otro esfuerzo, con el fin de alcanzar un acuerdo sobre el salario mínimo para el 2020. Mientras el sector empresarial propone un alza del 5 por ciento, los representantes de los trabajadores impulsan el 8,1 por ciento, lo que llevaría el salario mínimo al millón de pesos mensuales.



Si bien el año pasado esta misma mesa tripartita alcanzó un acuerdo alrededor de un incremento del 6 por ciento –el más alto aumento real en más de 20 años–, las negociaciones en 2019 han estado enmarcadas dentro de las jornadas de paro y protestas ciudadanas.

Sin duda, este entorno ha impactado este espacio de discusión que inevitablemente se ha conectado con la oleada de manifestaciones callejeras por vía de peticiones como el incremento de las pensiones o la congelación de precios de varios bienes y servicios públicos.



La mesa inicia hoy con una diferencia de unos 29.000 pesos entre las partes. Este monto, que visto desde un aumento individual es una cifra alcanzable, constituye un impacto billonario para el sector productivo que no se puede ignorar.



En especial, en momentos en que las altas tasas de desempleo y de informalidad invitan a evitar decisiones que encarezcan los costos de generar puestos de trabajo y de formalizar y crear empleos.



De no llegar a un acuerdo entre empresarios y centrales obreras, el Gobierno tendría para establecer el salario mínimo por decreto hasta el 30 de diciembre.



Esto, de por sí, implica un dilema para el Ejecutivo: apostarle a un aumento moderado, cercano al 5 por ciento de los empresarios, que no castigue la creación de empleo, o acercarse a la propuesta de los sindicatos para enviar un mensaje de sensibilidad social al movimiento de protesta. Lo mejor para las partes es lograr un acuerdo para el salario mínimo que les recuerde a los colombianos que los espacios de diálogo son los más adecuados para la canalización y el trámite de los descontentos sociales.