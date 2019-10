Sin luz al final del túnel del Brexit

Las cosas no le salen al primer ministro británico, Boris Johnson, pues sufrió un nuevo revés en el Parlamento después de que los diputados decidieran apoyar una enmienda que le obliga a solicitar una prórroga del Brexit más allá del 31 de octubre.



La iniciativa, introducida por el diputado independiente Oliver Letwin, desbarata los planes de Johnson, que ha defendido a capa y espada su determinación de cumplir con el Brexit a finales de mes, y que dejó claro que no negociará otro retraso.



La enmienda fue aprobada por 322 votos a favor y 306 en contra en una sesión extraordinaria en la Cámara de los Comunes, la primera que se celebra en sábado en más de 37 años y que había sido convocada para que los diputados apoyaran o rechazaran el acuerdo que Johnson negoció con la Unión Europea (UE).



Al prosperar la iniciativa de Letwin, el Gobierno conservador ha decidido dejar en suspenso la votación del acuerdo del Brexit. Johnson tenía plazo hasta las 10 de la noche, hora local de Londres, para solicitar formalmente a Bruselas una prórroga del ‘divorcio’ británico en virtud de la llamada Ley Benn, que establece esa exigencia si el Gobierno no tenía aprobado para esa hora un acuerdo del Brexit.



Visiblemente molesto, el líder conservador dejó claro que no está dispuesto a negociar otro retraso porque “sería malo para este país, malo para la Unión Europea y malo para la democracia”. “Desde que asumí el cargo de primer ministro (el pasado julio) he sostenido que debemos materializar el Brexit el 31 de octubre para que el país pueda seguir adelante”, insistió Johnson.



La enmienda de Letwin (exconservador) pide posponer la ratificación definitiva del acuerdo del Brexit hasta que la legislación que debe implementarlo sea aprobada, lo que obliga a Johnson a solicitar un aplazamiento más allá de finales de octubre.



La iniciativa está pensada para funcionar como salvaguarda de seguridad en caso de que el trámite parlamentario de la ley del Brexit no quede completado para el próximo día 31 y evitar que el Reino Unido salga automáticamente de la UE sin acuerdo.



