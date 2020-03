Todos somos responsables de todos

El domingo pasado los periódicos del país, afiliados a la Asociación de Medios de Información (AMI), incluida esta Casa Editorial, se unieron en una campaña conjunta para enviar un mensaje único en medio del difícil momento que atraviesa Colombia: #TodosSomosResponsablesDeTodos.

Con el inicio ayer de la cuarentena obligatoria para todo el país este mensaje de corresponsabilidad ciudadana adquiere mucho más valor. No se trata de un ejercicio rosa de positivismo sino de un esfuerzo colectivo de 50 millones de ciudadanos de aislamiento preventivo por 19 días para reducir la propagación del coronavirus, aplanar la curva del contagio y ganar tiempo para preparar mejor al sistema de salud.



No obstante, el día anterior al inicio de la cuarentena en varias ciudades del país se vivió una jornada de relajación, desobediencia de las normas de restricción y flagrante indisciplina. Aglomeraciones en los sistemas de transporte público y los supermercados, así como protestas y preocupación de informales y migrantes pusieron la atención en los eslabones más vulnerables del aislamiento preventivo obligatorio. Solo en Bogotá el Distrito impuso más de tres mil comparendos en los cinco días de simulacro.



A pesar de llevar varias semanas en campañas oficiales de prevención e información, muchos ciudadanos aún no entienden la magnitud de la pandemia ni se comportan solidariamente con sus vecinos y familiares.



También es cierto que, aunque el covid-19 no creó las desigualdades e inequidades de nuestra sociedad, la cuarentena las brota a la superficie en su máxima expresión: la pobreza, la informalidad, la brecha digital, la violencia de género, la enfermedad mental, entre otras.



Por la naturaleza del virus y su contagio, luchar contra la pandemia no es tarea exclusiva del Estado, de nuestros gobernantes o del sistema de salud. Lo mínimo que se nos ha pedido como ciudadanos es aislarnos para frenar el ritmo del contagio. Quedémonos en casa.