El Congreso de la República es el escenario propio que el sistema democrático moderno ha diseñado para la discusión de las transformaciones más importantes de una sociedad. Por el carácter pluralista y representativo de sus miembros, el poder Legislativo constituye, en teoría, el espacio para que los distintos bloques y voces sociales aborden los grandes debates nacionales.



Pero estos diseños institucionales se ponen a prueba cuando los cambios a discutir golpean amplios sectores de la población con duros sacrificios económicos o implican la pérdida de beneficios previamente adquiridos.



Este es el caso de un portafolio de reformas estructurales que empresarios, tanques de pensamiento y centros de estudios llevan años identificando como necesarias y urgentes pero que desafortunadamente no han surtido trámites exitosos en el Parlamento.



Se trata, por ejemplo, de las reformas necesarias en materia laboral y pensional. Los diagnósticos para alimentar un debate serio ya están hechos y las consecuencias de no acometer los ajustes profundos ya se están palpando.



Los altos costos de contratación como la baja proporción de adultos mayores con pensión contributiva no son desafíos abstractos sino realidades tangibles para millones de colombianos.



La lista no se limita al mundo laboral. La administración de Justicia, la salud, los impuestos y la propiedad de la tierra esperan su turno de debatirse con todas las consecuencias. Hay casos como el de los reformas tributarias en que los debates se dan con mucha frecuencia pero sin la voluntad política de aprobar las drásticas transformaciones necesarias.



No toda la responsabilidad recae en el Congreso, ya que los Gobiernos optan por radicar proyectos poco ambiciosos o, en el mejor de los casos, pierden el pulso político al negociar los textos con los parlamentarios.



La conclusión es la misma: pasa el tiempo y las reformas estructurales siguen en mora.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda