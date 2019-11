Desinformad: “Ese es Moisés y los profetas”

Las últimas semanas en Colombia han sido el paraíso de la desinformación. Los temas más importantes que debe abordar la sociedad colombiana han sido presentados con una tremenda irresponsabilidad, especialmente desde algunos medios de comunicación, las redes sociales y el Gobierno Nacional.

Para la muestra unos botones: Reforma pensional: lo que está en juego es simplemente la permanencia o no del régimen de prima media, si este desaparece, Colpensiones sería simplemente un cascarón.



El riesgo es lo que el Ministro de Hacienda manifiesta con toda claridad, “todos recibirán una pensión de acuerdo con lo que ahorren”: Ergo, en la mayoría de los casos, mucho menos que el salario mínimo (como en Chile), el cual al funcionario le parece “ridículamente” alto. No son las semanas cotizadas ni la edad lo que estaría en discusión, lo que se analiza es quién se quedará con el ahorro de los colombianos en el largo plazo y, al parecer, no serán los jóvenes de hoy, quienes serán los que los aportarán.



Reforma laboral: Muchos globos al aire. La verdad es que se pretende flexibilizar aún más las formas de contratación. Ahora sería por horas. Falta que nos digan que eso es bueno porque ahora tendremos más tiempo para el “ocio creativo” y utilizar más constructivamente el “tiempo libre”.



Re-reforma financiera: Se cayó en la Corte Constitucional y se reestudia en el Congreso. “luces y sombras”. Sobre todo sombras. El neto son más subsidios a los que más tienen y, en consecuencia, necesidad de buscar en el futuro recursos que incluirán más impuestos a los que ya los pagan y privatizaciones de activos rentables del Estado. Y faltan los “micos” que se incorporarán en el mes de diciembre entre “gallos y medianoche”.



Los niños y los mal denominados “falsos positivos”: Que se equivoquen de buena fe en los bombardeos es terrible, pero puede ocurrir. Que se haga con pleno conocimiento y se pretenda justificar “a posteriori” esa barbarie, no tiene ninguna justificación, como no la tienen los “falsos positivos”. No usemos más el discurso de la defensa de los niños: protejámoslos.



Asesinatos de líderes sociales e indígenas: los asesinatos de los líderes sociales y el ya parecido a un genocidio de los miembros de las organizaciones indígenas, son imperdonables, vengan de donde vengan. ¿Hasta cuándo?



Un gobierno “dialéctico”: “de la negación por la negación, para llegar a la afirmación”. Miren, las contradicciones en el interior del partido de gobierno que presenta proyectos de ley que no tienen ni siquiera el apoyo de la bancada en pleno, los mensajes divergentes entre los Ministros (por ejemplo Hacienda y Trabajo), los que en ocasiones son inclusive contradictorios con lo que manifiesta el Presidente. Las mentiras en las redes sociales, la falta de sindéresis en los medios de comunicación y, en general la desinformación, no pueden tapar “el sol con las manos”.



“Habemus” problemas…y graves. Lo anterior no se acaba ni con el paro de este jueves, ni con las marchas, ni con la deslegitimación de la protesta social o con el aumento de la represión por parte del Estado. Lo que viene no será fácil y dependerá de los dirigentes y de la sociedad en pleno buscar caminos de solución: reconciliación o violencia social.



Germán Umaña

Profesor/germanumana201@hotmail.com