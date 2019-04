Para cada solución hay un problema

Es realmente increíble observar cómo ante las graves dificultades que vive el país y la ausencia del necesario debate, que deberíamos estar sosteniendo para la búsqueda de respuestas que permitan alcanzar el mayor consenso político y social, lo que hacemos es todo lo contrario. Tal vez el ejemplo más claro de esta situación está en la aprobación de la Ley de Financiamiento, que inicialmente planteaba un faltante, verdad inexistente, en el presupuesto presentado por el gobierno Santos de 25 billones de pesos y más tarde de 14.

Al final, al ser aprobada la Ley, el resultado neto es un desfinanciamiento no solo de corto plazo, sino de mediano plazo, en la medida en que se mantienen exenciones y dádivas a ciertos sectores privilegiados que obligan a proponer y aprobar antes de dos años una nueva reforma tributaria.



Cuando estudiábamos la situación de Estados Unidos, referida a sus cuentas externas e internas, analizábamos lo que se conocía como los ‘déficits gemelos’de cuenta corriente y fiscal, y nos decíamos no hay que preocuparse: el mundo confía en la estabilidad de largo plazo del gran país del norte, pues su productividad, desarrollo de progreso técnico, la ciencia y el fortalecimiento de su capital conocimiento, permitirán que mantengan el liderazgo mundial en el largo plazo y, la verdad, así ha sido: los países y agentes económicos invierten en papeles del gobierno de Estados Unidos y en la bolsa, financiando históricamente y sin problemas su déficit de cuenta corriente.



Con respecto a lo fiscal, y cuando se encontraban al borde del precipicio, la democracia entendía y los equilibrios funcionaban: se aplicaban las políticas fiscales necesarias, ya fuera por la vía del ajuste en los impuestos o el gasto. Con el presidente Trump se arriesga ese sistema de pesos y contrapesos. Es la tragedia del populismo. En Colombia, en la actualidad tenemos tendencia a profundizar los ‘déficit gemelos’. Si al hueco dejado por la ‘Ley de financiamiento’ se suma la decisión de flexibilizar la regla fiscal, dizque por la migración de ciudadanos venezolanos, los mayores gastos para financiar las elecciones regionales y una economía de conflicto, que nos devuelva al pasado, así como la posible aprobación de un discutible y desfinanciado plan de desarrollo, el desajuste macroeconómico se encuentra servido.



Pero es que no somos EE. UU.: el déficit de cuenta corriente está en aumento, se limitan los grados de libertad para recurrir a mayor endeudamiento externo, las condiciones de emisión de bonos en moneda extranjera se hacen más onerosas, la inversión extranjera se ralentiza y las reservas internacionales apenas alcanzan para cumplir nuestras obligaciones de deuda e importaciones.



Adicionalmente, aumentan el déficit fiscal, y el programa de ajuste de mediano plazo no es creíble y se le dejará a los próximos gobiernos. Tenemos muy poco, o nada, que mostrar en aumentos de productividad, competitividad, desarrollo científico, tecnológico e incorporación de progreso técnico. No hay una estrategia de desarrollo sostenible y el cortoplacismo se impone. Las propuestas y la discusión son para volver al pasado, no para pensar en un mejor futuro. Es verdad: para cada solución hay un problema.