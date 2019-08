La economía de lo intangible

Los mercados en movimiento intangible van desde una tienda de café, gimnasios, escuelas de idiomas, transporte, música, marca personal, servicios de salud, finanzas, tecnología, futuros mercados, es decir, todos los mercados tienen en común, el activo que supuestamente “no se puede ver”: el intangible.

Más que un término que se escucha con mucha frecuencia en la actualidad, es un activo con propiedades específicas que permite avanzar sólidamente en los negocios. Pero, ¿qué es lo que está en movimiento? Un derecho exclusivo sobre un activo y no el conocimiento que se tiene sobre el mismo. Por ejemplo, un dispositivo tecnológico para identificar los niveles nutricionales de los alimentos, aquí el activo intangible es el derecho otorgado a una o varias personas naturales o jurídicas para utilizar con fines comerciales, industriales, investigativos, etc, el dispositivo tecnológico, mientras el activo tangible es el dispositivo tecnológico. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? La evolución en la cultura de los negocios, donde se está generando consciencia de que los activos intangibles también se transan en el mercado; debido a los resultados contundes que están generando, se observa que los activos intangibles son los que están presentando mayor crecimiento y valoración, hacen parte de estrategias de inversiones para la creación de nuevos servicios y productos, también son un componente clave en la política comercial internacional, como la llamada guerra entre China y EE. UU.



El impacto de lo intangible es amplio, debido a que se encuentra en todo, desde una denominación de origen de un producto alimenticio, hasta el secreto industrial mejor guardado sobre los ingredientes del jarabe para preparar una de las bebidas más famosas a nivel mundial o el software que utiliza una de las mayores empresas de transporte. También han ido ganando importancia en los espacios de formación y transferencia de conocimiento. Los activos intangibles tienen opcionalidades en el mercado. Una de ellas es agregación de valor. Una tienda de café hace 5 años y la misma tienda hoy, en términos físicos, prácticamente es la misma; sin embargo, en intangibles es muy diferente, hoy los signos distintivos tienen más relevancia para ganar diferenciación en el ecosistema de negocio del café, las recetas se tienen como un secreto industrial, los diseños especiales en los empaques, la promoción de la exclusividad de las bebidas por medio de la denominaciones de origen, el desarrollo de software para prestar un mejor servicio, etc.



Otro opcionalidad, es la capacidad de generación de estrategias de integración o sinergias. En este caso, la integración entre los derechos de autor con las marcas o entre los diseños y las marcas. O procesos de sinergia como es el caso de Uber, cuenta con software, participación de conductores, capital corporativo y los datos de los clientes, forma una cadena de valor a partir de lo intangible. También es posible el escalamiento. Un software se puede aplicar al tiempo en varios lugares sin perder su efectividad, una marca de un producto en diferentes regiones o una patente que se otorga en muchos países. Por último, la economía de lo intangible es un mercado en movimiento.



Guillermo Valbuena Calderón

Director de Bioecoval SAS