Para no volverse a tropezar

Esta semana la mayoría de empresas inició labores y no faltará la reunión en la que sus ejecutivos se encuentren para reflexionar sobre 2019, y con seguridad, cada uno de ellos habrá pensado sobre lo que falto hacer el año anterior.



Algunos, sabiamente, asumirán los errores cometidos, y otros, se escudaran en los colaboradores, pues, quizás muchos de los problemas ocurrieron a “su espalda”.



A continuación, encontrará un listado de cuestionamientos de nuestros clientes sobre aquellas cosas que se pudieran haber hecho y nunca se hicieron para que sirvan como banco de iniciativas para esa importante reunión.

¿Qué tal si se hubiera hecho la provisión de recursos para darle un retoque a la fachada, cambiar el horario de atención o aprobar el programa de entrenamiento para los colaboradores? A lo mejor, los nuevos rivales no hubieran tomado tanta ventaja, la calidad en la atención sería mejor, los clientes estarían más satisfechos y su deserción será menor.



¿Qué impacto habría tenido en las ventas la aprobación del presupuesto de publicidad que se sugirió el año pasado y se rechazó por su elevado costo? Siendo pesimista las ventas se habrían mantenido, pero, con seguridad, estarían vendiendo más, evidenciando que cada peso era una inversión y no un gasto como se pensó en esa época.



¿Cómo habrían reaccionado los clientes si se hubiera implementado un plan de fidelidad o experiencia del para ganarse un espacio en su corazón? Seguramente, perdió la posibilidad de crecer sostenidamente, y no como en la actualidad, que se alegra por que ingresa un cliente, pero, ese mismo día, pierde más de tres.



¿Qué hubiera pasado, si como ejecutivo de alto nivel al llegar a la oficina levantara la mirada y saludara con una sonrisa natural? A lo mejor, podría haberse evitado los comentarios negativos sobre su mala educación y prepotencia, y con seguridad, le daría una cara amable a su empresa, pues, usted con sus acciones inspira a otros a dar calidez al cliente y prioridad al servicio.



¿Qué hubiera pasado si a los ejecutivos les hubieran dado el empoderamiento necesario para ejercer su gestión? Lo más probable es que se hubiera excedido la meta de los KPI.

Desde luego, si desconfía de las capacidades de las personas que conforman su equipo tiene dos alternativas, o los cambia o usted cambia, esta última le dará la oportunidad de dejarlos brillar, recuerde que cuando es un buen líder esa es su principal misión iluminar a otros para que brillen más que usted.



Podría haber más reflexiones sobre lo que hubiera sido el año pasado y no fue. Ahora tiene un nuevo camino de oportunidades para mejorar su desempeño y el de su empresa, y no se de golpes de pecho, tropezarse con un piedra no es malo, lo que sí estará muy mal, es volverse a tropezar, con la misma piedra, una y mil veces más.



Juan Carlos Quintero Calderón

Speaker y Marketing Consultant

@juancquinteroc