Los retos de la digitalización

La Unión Europea afronta desafíos nunca vistos, que van desde el elevado desempleo, el crecimiento económico ralentizado, las incertidumbres económicas y un enorme déficit de inversiones hasta la presión migratoria y los desafíos en materia medioambiental y de seguridad, pasando por la inestabilidad en las regiones vecinas. Para hacer frente a estos desafíos, Jean-Claude Juncker, el presidente saliente de la Comisión Europea señaló en el 2015 diez prioridades. Sin que estas hayan desaparecido totalmente, la nueva Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyden, quiere darle prioridad a la política de cambio climático y el mercado digital.



Con relación a este último, la Presidenta ha declarado: “La digitalización tiene una enorme repercusión en nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. En algunos ámbitos, Europa tiene que recuperar el terreno perdido, como en las relaciones de empresas con consumidores, mientras que en otros ocupamos una posición de liderazgo, como en el comercio entre empresas. Tenemos que adaptar nuestro mercado único a la era digital, sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial y los macrodatos, mejorar en el ámbito de la ciberseguridad y trabajar por nuestra soberanía tecnológica”.



En el caso colombiano, el presidente Iván Duque en su Plan de Desarrollo también le ha dado importancia a este tema y en el pasado Congreso Internacional de las TIC, patrocinado por Andicom, tuvo oportunidad de poner de presente los avances que ha logrado su gobierno sobre este tema. Aunque son importantes es evidente que ellos serán insuficientes si de limitan al ámbito nacional y si no se hace un esfuerzo mayor para buscar una coordinación a nivel regional e internacional.



Para trabajar en este sentido debería tenerse en cuenta el estudio del Banco de Desarrollo de América Latina Hacia la estrategia para el Mercado Único Digital de América Latina, que destaca que este mercado digital ofrecería servicios accesibles con normativas compatibles entre Estados, establecería un esquema intrarregional de libre competencia (sin restricciones o barreras arbitrarias) y protegería al consumidor sin importar su nacionalidad o residencia.



En el mismo sentido, la Comisión Europea celebró por primera vez en julio de 2018 un taller para fomentar la cooperación digital entre la UE y ALC, y respaldar, así, los esfuerzos de la región latinoamericana para crear una economía digital regional. Se trata de establecer unas bases para una cooperación a largo plazo entre Europa y América Latina. Teniendo en cuenta la experiencia europea, se trabajó en la convergencia de regulaciones y políticas digitales a través del intercambio de experiencias y debates, estructurados en cuatro temáticas: regulación de las telecomunicaciones; ciberseguridad; plataformas y comercio electrónico; y políticas audiovisuales y derechos de autor.



El gobierno debería tomar la iniciativa para activar todas estas propuestas, empezando por la tímida agenda digital andina que se limita a la actualización de las normas en materia de comunicaciones, en particular a los derechos de los usuarios y al roaming internacional. Aunque hay que ser consiente que América Latina no tiene, a diferencia de Europa, un marco común institucionalmente vinculante que facilite el proceso, la región debe ir sentando las bases y no debe renunciar a este esfuerzo que resulta fundamental para su desarrollo.



Manuel José Cárdenas

Consultor internacional

emece1960@yahoo.com