¿Y los emprendedores qué?

El Pacto por el emprendimiento y la productividad es uno de los más importantes del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Con el emprendimiento se busca potenciar un entorno favorable para la creación y consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo que permita el desarrollo de las empresas, el aprovechamiento de los mercados internaciones y la atracción de la inversión extranjera, todo ello apoyado en un estado simple, con menos tramites y más competencia.



Aunque este marco es muy importante para dar el gran salto hacia el futuro, no basta sino existen emprendedores capaces de aprovecharlo. Y aquí surge el cuello de botella porque no todos los empresarios son emprendedores. Existen una gran cantidad de preguntas sobre lo que diferencia a los emprendedores del resto de las personas. Los emprenderles nacen o se hacen? Es una habilidad que se adquiere en la universidad?



Hay que tener en cuenta que aunque los emprendedores no son seres humanos especiales, ni muchos de ellos no han surgido de una familia emprendedora, no basta que existan incubadoras de empresas que les enseñen a ser emprendedor. Por el contrario el sistema educativo “tradicional” y el entorno cultural vigente pueden ayudar al empresario joven a buscar puesto en el sistema ya existente pero no es suficiente para crear nuevas oportunidades en los “huecos” inexplorados del mismo. Por eso se dice que los emprendedores nacen y se hacen, más lo segundo que lo primero. Hay características que van en la persona que deben potenciarse, pero otras crearse.



Para tomar un camino diferente al tradicional es oportuno conocer el caso de Elon Musk, el fundador de Tesla Motors, Space X y Solar City. Su historia se contará en los libros de historia del futuro como el Leonardo Da Vinci de nuestra época, habiendo hecho cambios mundiales más impactantes que cualquier emprendedor antes conocido. Nació en Sudáfrica y vive en Estados Unidos. Se destaca por su alta capacidad de aprendizaje diario, desde muy pequeño es un devorador de libros, autodidacta, lo que le permite estar siempre a la vanguardia de los conocimientos más innovadores.



Lo más impactante es su visión sobre el futuro. De una parte cree que la sociedad se va a mover alrededor de las energías no derivadas del petróleo, como la eléctrica y solar y, por otra, recuperó la ilusión por el espacio y los planetas (que habíamos perdido luego de la Guerra Fría). Es uno de los pioneros de esa nueva raza de seres humanos que han venido a la tierra con la misión de hacer que evolucionemos hacia el lado más positivo que podamos imaginar.



Cuatro son las claves que considera Musk para conseguir éxito como emprendedores: 1) Trabajar fuerte para superar a la competencia. 2. Rodearse de personas geniales, talentosas. 3) Reducir gastos que no mejoran el producto, como la publicidad, y centrarse en aquellos destinados a la investigación, desarrollo y diseño. 4. Pensar las cosas con un enfoque físico y no seguir la corriente por analogía. Se trata de un sistema creado por la física para razonar sobre cosas contra intuitivas como la mecánica cuántica, que permite observar que las realidades que observamos no tienen fronteras.



Manuel José Cárdenas

Consultor internacional