Para mostrar en Expo Dubái 2020

Hace seis años, (2013), Dubái (EAU) se ganó la sede de la Expo 2020, que abrirá sus puertas el 20 de octubre de 2020 y estará abierta durante seis meses (20 de abril de 2021).



Al evento sin antecedentes irán como expositores más de 180 países, esperan más de 25 millones de visitantes y se harán en directo más de 60 eventos diarios de distintos temas en un espacio de 4 kilómetros.

El lema, “Conectando mentes, creando el futuro”, resume la idea de que el progreso y la innovación son el fruto de la mezcla de personas e ideas e incluirá tres áreas para “crear futuro”: la sostenibilidad, para un progreso que no comprometa la vida y necesidades de las próximas generaciones; la movilidad, para la creación de más conexiones eficientes (tanto físicas como virtuales) entre personas, comunidades y países; oportunidades para sacar el mejor provecho del futuro de las personas.



Los temas anteriores fueron “El hombre y su mundo” en la Expo de Montreal 67, “Ocio en la era de la tecnología” Brisbane, Expo 88; “Discovery” Sevilla Expo 92 y “Alimentando el planeta, energía para la vida” en la última celebrada en Milán 2015.



En la Expo Dubái 2020 todo será grande, compatible con la riqueza de los Emiratos y en esos términos hay que pensar en la misma dimensión. Se dará a conocer el proyecto más grande de energía solar y Dubái quiere ser la ciudad más feliz del mundo.



La mitad de la electricidad utilizada durante el evento será generada a partir de recursos renovables, mientras que el 90% del material utilizado en los nuevos edificios vendrá del material convertido y reutilizado de viejos edificios.



Montar un pabellón es de por si una obra descomunal. A cada país se le dará un espacio entre 1.250 y 6.000 metros cuadrados para montar su recinto. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Luxemburgo, Australia y Kuwait han abierto licitaciones solo para el montaje de su muestra.



Es muy grato saber que Colombia estará en Expo Dubái 2020 con un espacio de 2.300 metros cuadrados que se regirá bajo el eslogan “El ritmo que conecta el futuro”, según informó ProColombia, pero sería muy interesante conocer en detalle la propuesta que se lleva, no solo en montaje, preparación y logística, sino el contenido de la muestra acorde con la magnitud del compromiso, como por los recursos que se invertirán.



La idea general que se tiene en el país es válida en el sentido que la feria está ajustada al enfoque del gobierno dirigido hacia las oportunidades que ofrece la Cuarta Revolución Industrial, que tiene en Medellín a un referente regional y a la idea del Presidente Duque sobre economía naranja, pero no hay que olvidar que en una feria como esta se debe promocionar la oferta exportable, en particular para esa zona del mundo que tiene un gran potencial, dada la madurez y relative agotamiento de mercados como EE. UU. y Europa. Y no olvidar que los empresarios son quienes venden y no los gobiernos, pero necesitan hacer una buena “manguala”.



España tendrá un pabellón de 6.000 metros bajo el eslogan “personas y lugares”, y está a cargo de Acción Cultural Española, la empresa pública encargada de las exposiciones internacionales.



No se sabe de la experiencia de ProColombia en la operación ferial de este tamaño, por lo cual no sobra acudir a la participación privada para que se vincule al proceso y la coordinación con ministerios como Cultura o obvio MinCIT es fundamental para que las cosas salgan bien, único deseo para quienes creemos en nuestro país, que incluye una evaluación concreta de los resultados obtenidos en esta y en las anteriores ediciones de la feria más grande del mundo.



Mario Hernández

Empresario exportador