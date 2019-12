Carta al Niño Dios

Pobre Niño Dios. Cada año abrumado por todo tipo de peticiones inmerecidas de aquellos que creen que todo lo merecen. Debe ser triste para el Altísimo tener que aceptar que en la Tierra solo hay sindicalistas que piden y piden y vuelven a pedir.



Pues en medio del espíritu navideño, yo también pido. Hoy no pido para mí porque el Señor ha sido muy generoso conmigo. Pido para los que necesitan entender algunas verdades fundamentales que se les escapan. Ojalá la estrella de Belén los oriente como hizo con los Reyes magos.

Te pido Niño Dios que ilumines a los organizadores del paro nacional para que revisen cada una de sus solicitudes y entiendan que ninguna de ellas extiende los privilegios que tienen a los colombianos que están privados de ellos. Te pido que entiendan que nuestro sistema de pensiones es absurdo e insostenible y tiene que cambiar para que tres de cada cuatro colombianos, que hoy no tendrán ingresos en su vida inactiva, puedan aspirar a algún recurso para su vejez.



Te ruego Niño de Belén, que abras la mente de los políticos para que entiendan que son las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes las que crean riqueza y bienestar.

Te pido que los orientes para que sus proyectos de ley no les pongan más impuestos, trabas, requisitos y normas absurdas que lo único que logran es reducir la eficiencia, aumentar los costos y estimular la corrupción.



Oh Adonaí potente te ruego que los sindicalistas entiendan que 47 por ciento de la población activa colombiana trabaja en la informalidad y que necesitamos poder crear empleos dignos y estables para todos ellos.



Que en la mesa de negociación entiendan que mientras más alto se reajusta del salario mínimo más desempleo habrá y menos posibilidades tienen los que quieren entrar en la formalidad.



Oh Emanuel preclaro, ayuda a los empresarios a entender que para mejorar la productividad nada es más efectivo que el reparto de una fracción de las utilidades o de la propiedad entre los empleados.



Enséñales que la mejor manera de promover la equidad es que seamos una sociedad de propietarios. Que entiendan que es preferible tener socios que empleados y que el capitalismo debe ser un sistema donde todos ganan.



Dulcísimo Niño, dale fuerza al gobierno que tiene un mandato recibido de las urnas para gobernar sin mermelada y los vicios del gobierno anterior. Que no olvide que quienes lo apoyamos votamos no a la paz de Santos y que creemos que la impunidad no permitirá nunca la reconciliación.



Que entienda que en política los buenos no son fieles y los fieles no son buenos. Que no se engañe pues son muchos más los que apuestan por su fracaso que los que quieren su éxito.



Te pido Señor por la prensa para que busque la verdad sin compromisos ni matices. Que eviten la tentación de ser áulicos del poder como lo fueron en tiempos recientes. Que realicen que hoy, más que nunca, una información transparente y de calidad es un insumo vital para la democracia.



Miguel Gómez Martínez

​Asesor económico y empresarial.

migomahu@gmail.com