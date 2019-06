La cantaleta de la posición dominante de Claro 

Hace unos años escribí varias columnas al respecto. El tema ha revivido con mucha más fuerza después de la calma chicha de la unión de todos los operadores para apoyar en el lobby para la recién aprobada Ley TIC que impulsó la ministra del sector Sylvia Constain.



Tengo varias opiniones divergentes frente a este asunto. El primero es que aquí es donde más se requiere la presencia de un ente único regulatorio para las TIC y las Telecomunicaciones, separado totalmente del Mintic pero, también, es preciso, en este caso, donde más se nota la ausencia de una superintendencia de TIC y Telecomunicaciones que vengo pidiendo desde hace mucho rato como lo demuestra esta columna de 2.015 (http://bit.ly/2IXEGrs).



¿Cuántos operadores hay hoy en el mercado colombiano? ¿Cuáles son sus mejores mercados? Esas son preguntas que se deben tener en cuenta para poder mirar el rollo de la posible posición dominante de Claro.



La unión de TIGO y la operación de telecomunicaciones de EPM (UNE) ha creado un jugador muy importante y relevante en las zonas donde EPM y Edatel tenían y sigue teniendo con TIGOUNE, una tajada importante del mercado de las regiones donde venían operando, como en Valledupar y Montería, por ejemplo. Y lo menciono porque hoy el negocio tiene la pulpa es en las ciudades, donde, obviamente, hay muy buena cobertura y ancho de banda.



Si vamos a hablar de posición dominante y de regulación, deberíamos pensar en los operadores móviles virtuales (OMV) que han obligado a los grandes operadores a mejorar sus ofertas, dinamizando el mercado. Sin embargo, la regulación actual no favorece la operación de las OMV ya que quienes poseen la infraestructura y se las alquilan les colocan bastantes barreras de entradas y restricciones posteriores hasta el punto que Virgin Mobile está estudiando retirar su operación, en medio de una estrategia internacional para la venta de sus activos.



Pero llegó Flash Mobile, un OMV que presta sus servicios a través de una interesante propuesta de network marketing y que se está moviendo fuerte en Colombia. En México ya es bastante grande.



¿Alguien se ha preocupado por pensar en que el Estado debería contar con una infraestructura propia de telecomunicaciones que permitiera alquilarla y así lograr más jugadores y mejores tarifas para los usuarios? México ya lo hizo y rompió el monopolio de TELMEX, hoy propiedad de América Móvil, la empresa dueña de Claro.



Si tenemos una red de fibra óptica, construida con dineros del gobierno colombiano y Telefónica tiene una participación importante de Colombia en su porcentaje accionario en nuestro país porqué no pensar en eso, así la empresa española le haya vendido o dado en administración a American Tower (AT) la operación de sus torres de telefonía móvil.



¿Ya saben de la existencia de Hughes Net? ¿Ya han visto la oferta de DirecTV de combos de internet y tv, en zonas donde antes no era fácil conseguirlos?



En fin, creo que hay muchos operadores en juego como para hablar de una posición dominante de Claro. Ellos alegan que han invertido más de 15.000 millones de dólares desde su arribo al país, es decir, un 60% del total de inversiones en el sector, llegando a un promedio de recursos anuales de 900 millones de dólares entre los años 2012 y 2016.



Eso, por supuesto, les ha permitido tener la mejor cobertura, en móviles, en el país y los ha obligado a mejorar su oferta en datos, lo cual crea, precisamente, unos números que muestran que es el N°1 en Colombia.



Si vamos a regular que no sea solo para favorecer a UNETIGO y Telefónica quienes van detrás de Claro y son los reclamantes de la supuesta y cacareada posición dominante; que la regulación permita que haya más equilibrio para todos los jugadores del sector.

Si es cierto que el crecimiento de Claro le ha permitido jugar con ofertas que obligan a los usuarios a crear comunidades con el mismo operador, pero los otros también lo han hecho. Que Claro ha aprovechado ser el líder del mercado para ofrecer mejores ofertas así amarren a los clientes, también es cierto. Y los clientes se mudan para el operador que mejor les plazca.



¿Por qué DirectTV (de ATT) no tiene una licencia de telefonía móvil? Que bueno sería que propiciáramos la llegada de ese gigante con todos los juguetes a ver cuál va a ser la cantaleta entonces.



El crecimiento de las TIC y las Telecomunicaciones dinamiza toda la economía del país. Hace rato vengo afirmando que hoy son el eje transversal del desarrollo del mundo.



La Ley TIC va a permitir mayores inversiones en el sector. Necesitamos más claridad en las reglas de juego para todos los operadores, pero no es simplemente garroteando a quien va de puntero. Es pensando en toda Colombia.



Nicola Stornelli García

Analista de Tendencias Digitales