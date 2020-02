América Latina en 2020, llena de retos

El 2020 se perfila como un año lleno de desafíos e incertidumbres para la región latinoamericana, en general muy dependiente de las coyunturas mundiales y de las exportaciones de materias primas, afectadas con la desaceleración de la economía mundial, principalmente por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China -los mayores compradores globales-, lo que además ha generado una sensación proteccionista, atizada con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

La forma como la región hará frente a estos retos será uno de los principales temas que revisaremos esta semana en la reunión que celebrará la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe, AACCLA, en Atlanta.



Las perspectivas económicas para A. Latina y el Caribe muestran cifras positivas, aunque moderadas, del crecimiento en 2020 y 2021. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial prevén para el presente año un crecimiento regional de entre 1,6% y 1,8%. Colombia tiene las mejores perspectivas con alrededor del 3%.



Estos pronósticos son provisionales y están sujetos a muchas circunstancias internas y externas. Es tan complejo y dependiente el mundo que estamos expectantes con asuntos tan extremos como una alerta epidemiológica, de la posibilidad de conflicto armado en Oriente Medio o de los efectos del cambio climático.



Para los países de la región, navegar por estas aguas turbulentas no será sencillo. Países como México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, los principales motores del crecimiento regional, tienen asuntos internos muy relevantes, además de las cuestiones sociales que son cada día más sensibles y que el año pasado causaron oleadas de protestas en algunas naciones del vecindario, incluyendo a Colombia. Las acciones para disminuir la brecha de desigualdad en la región no son directamente proporcionales a los índices de crecimiento del PIB.



A menos que los gobiernos de la región respondan a la agitación social a través de un dialogo amplio y franco, será difícil lograr pasar la página y retomar un camino de crecimiento que logre, además, dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos en materias como empleo, salud y educación.



Según las Naciones Unidas, A. Latina y el Caribe se encuentran ad portas de una nueva década perdida por culpa de la poca renovación industrial, la lenta actualización tecnológica y la falta de diversificación. Desde el final del boom de los commodities entre 2013 y 2014, la región no ha logrado un crecimiento económico significativo y la reducción de la desigualdad se ha ralentizado.



En México, por ejemplo, la austeridad fiscal ha arrastrado la inversión desde 2019, afectando, según el FMI, las previsiones de crecimiento para el país. En Argentina, la mezcla de incertidumbre política, austeridad fiscal e inflación ha ocasionado una fuerte contracción en el gasto de los hogares y en el flujo de capitales. En Colombia, a pesar del crecimiento esperado para 2020, las miradas estarán puestas en el aumento del desempleo, inequidad y la depreciación de la moneda.



Los datos parecen demostrar que desde hace unos años nos encontramos ante un proceso de desglobalización. El aumento de las barreras arancelarias y el proteccionismo, la disminución en los flujos de inversión y la desintegración de las cadenas globales de valor, son tendencias claras de un proceso que nos está llevando hacia un panorama comercial y económico totalmente diferente al de las últimas décadas.



Ante este nuevo escenario, una profundización del proceso de integración regional se presenta como una opción interesante. Los esfuerzos en A. Latina y el Caribe en este sentido han abundado desde hace décadas, pero no han logrado blindarse frente a los sobresaltos políticos. El Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la ALADI o la Alianza del Pacifico son ejemplos de que el interés por acercarnos y ahondar en nuestras relaciones lleva décadas en la agenda regional. Un esfuerzo en este sentido sería muy revitalizador.



Es momento de plantearnos la pregunta de si estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para hacer de la integración un mecanismo que nos permita un crecimiento estable y hacer frente a los retos económicos y sociales que nos afectan.



El esfuerzo por profundizar la regionalización en nuestro continente debe partir de la base de reconocer la importancia de nuestras relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales para el desarrollo conjunto, y en entender la importancia de EE.UU. como uno de los motores de nuestro crecimiento.



Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las exportaciones de A. Latina y el Caribe en 2019 se contrajeron 2,4%. Lo más sorprendente es que según los datos revelados por la institución, la caída más importante en las exportaciones se dio a nivel intrarregional, con una contracción de 10,8%. También cayeron las exportaciones a la Unión Europea, Asía y China, siendo las exportaciones a EE.UU. las únicas que crecieron en 2019, a una tasa de 1%.



La semana pasada, durante un evento sobre perspectivas de 2020 organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana, el embajador de los EE.UU. en Colombia, Philip Goldberg, mencionó la importancia de incentivar el comercio y las relaciones bilaterales para beneficio de toda América. Nuestras economías gozarán de un impulso en el momento en que nuestros países ahonden en sus relaciones, ya no solo como un mecanismo para hacer frente a una crisis global, sino como una estrategia para crecer sostenidamente.



José Luis Sánchez

Presidente Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe, AACCLA y de DuPont para la Región Andina