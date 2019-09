¡¿Censurar las redes sociales?! VILIFICAR

El Maestro Ricardo Silva Romero tituló así, Vilificar, su más reciente columna. Un verbo que muy pocas personas se dieron a la tarea de preguntarse de dónde venía o si era una ocurrencia del afamado escritor y columnista bogotano.



Pues lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) y no lo encontré, pero me dio mucha alegría ver que un seguidor en Twitter de Silva Romero, David Martínez (@Damarosor), la descompuso etimológicamente y dice que viene del latín vilis, despreciables más el latín facere que significa hacer. O sea, significa, “mostrar desprecio a una persona con palabras o actos”.

He querido titular y comenzar así porque creo que lo que la Corte Constitucional acabó de hacer al abrir una ventana para cuestionar y a la vez censurar lo expresado por algunos usuarios en contra de unos tutelantes, no solo limita la libertad de expresión, sino que, también, la enloda, la vilifica.



El artículo 20 de nuestra Carta Magna dice al referirse a la libertad de expresión: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.



No soy abogado y, por ende, no sé mucho de derecho constitucional. Lo único que tengo claro es que nuestra Corte Constitucional, nacida con la reforma constitucional de 1991, se ha caracterizado por ser un tribunal liberal, ecléctico, tolerante, flexible y aquí, me da pena con los magistrados, echaron a la basura el prestigio de esa alta corte.



El cybermobbing no comenzó a existir desde que nacieron las redes sociales. Existe desde que apareció el correo electrónico a comienzos de los años ochenta. Y entendemos el cybermobbing como el acoso a personas o grupos de personas en la web.



Y allí aparecen el cyberstalking, cyberbullying, grooming y el griefing que son todas manifestaciones de acoso, espionaje, matoneo e incluso la inducción a menores de edad a conductas sexuales sin su consentimiento.



Me perdonan el atrevimiento, señores magistrados, les recomiendo leerse el artículo académico de Diana Carolina Sanabria Ramírez que está en el repositorio de la Universidad Santo Tomás (https://repository.usta.edu.co/handle/11634/2672) y entenderán un poquito más, toda esta terminología.



Las redes sociales sirvieron para que se diera el movimiento libertario de la era del internet, la famosa “Primavera Árabe” y, también, ha servido para destapar archivos y correos clasificados que han abierto investigaciones y ha destapado escándalos. Remember Wikileaks.



Y aquí me voy a permitir transcribir un trozo de la abogada Sanabria: “El cyberstalking incide directamente sobre la integridad moral. El Código Penal colombiano consagra los delitos de injuria (Art. 220) y calumnia (Art. 221) para su protección. Ambos casos pueden presentarse con cyberstalking, o sea, imputaciones deshonrosas o imputaciones falsas sobre la comisión de un delito.



Para ello, la ley penal prevé prisión de uno a cuatro años y multa de diez a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Adicionalmente, y este es el punto que más interesa, en el año 2000, la ley penal estableció un aumento de las penas de hasta la mitad, cuando estos delitos se cometen con medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva (Art. 223 C.P.), lo que comúnmente ocurre por Facebook o Twitter.



No sé si es el caso de las tutelas que la Corte revisó, pero si fuera así, debería haberse dado una condena de injuria o calumnia y no una jurisprudencia cuestionando el medio a través del cual se imputaron las ofensas.



No sé por qué, pero me acordé de la famosa anécdota del que vende el sofá porque encontró a su esposa acostado allí con otro. ¡PLOP!



Por allí se comienza, señores magistrados, y en muy poco tiempo veremos al gobierno pedirles que aprieten más las tuercas de ese sibilino ahorcamiento a la libertad de expresión. Porque es el ejecutivo, en cualquier país, el que celebra el recorte a dicho derecho.



Verbigracia, la Ley de Medios en Argentina o Venezuela o la famosa Ley Mordaza en España. Es un muy peligroso precedente ese fallo para favorecer el derecho de unos pocos tutelantes que, pareciera, no fueron revisados caso a caso y se hizo unión de cuerpo con el fatal error de caer en unas consideraciones jurídicas que tienden, lo repetimos, una vez más, a ahorcar la libertad de expresión.



Invito a la SIP y a la FLIP a estar atentos frente a este tema. Pueden derivarse consecuencias catastróficas para la libertad de prensa. La Inteligencia Artificial y el machine learning nos ayudarán a limpiar las redes sociales de comportamientos inadecuados.



No falta mucho tiempo para que la ciencia y la tecnología nos den esa tranquilidad. Mientras tanto no podemos apagar el fuego, generando otros incendios.





Nicola Stornelli García

Analista de Tendencias Digitales