Cerrando la brecha de género: lo bueno y lo incómodo

El tema del Día Internacional de la Mujer de este año es #EachforEqual, que encapsula el concepto de que un mundo igualitario es un mundo de posibilidades, y que individualmente somos todos responsables por nuestras propias ideas y acciones, todo el día, cada día. Todos podemos elegir conscientemente desafiar estereotipos, combatir prejuicios, ampliar percepciones, mejorar situaciones y celebrar los logros de las mujeres.

La igualdad de género es importante para Visa, y valoramos un entorno laboral donde se acepte a todos, en todas partes.



Pero, como en muchas regiones, en América Latina y el Caribe todavía queda mucho por hacer en pos de la igualdad de género. De hecho, según el Banco Mundial, la desigualdad de género en América Latina y el Caribe tiene un costo de unos US$ 6,7 billones por las brechas de género de casi el 30 por ciento de los ingresos en la región.



La desigualdad de género es inaceptable, y cada uno de nosotros debe poner de su parte para cambiar esta situación, tanto en nuestra vida personal como en el lugar de trabajo. Comparto algunas reflexiones de cómo en Visa estamos impulsando el cambio.

La igualdad de género se diseña con la gente correcta en el puesto correcto.



La clave para integrar a las mujeres no radica en una política general de solo contratar a mujeres -este sería un enfoque equivocado y no tendría sentido comercial: los gerentes de contratación deben de tener la libertad de tomar la decisión correcta para la empresa.

Pero como líderes sí tenemos la responsabilidad de exigir que veamos una cantidad igual de candidatos hombres y mujeres. Y esto se aplica en ambos sentidos -hay algunos campos y puestos donde predominan las mujeres, y también necesitamos equilibrio en esas áreas.



Con un grupo equilibrado de candidatos calificados, los gerentes de contratación pueden elegir la persona más idónea. Esto da a las mujeres un campo de juego más nivelado donde competir, y allí es donde se empieza.



¡LLAMAR LA ATENCIÓN! EL HUMOR AYUDA



Tenemos que trabajar juntos para señalar los prejuicios.



En mis 24 años con Visa, como la mayoría de las mujeres, me he encontrado con muchas situaciones de estereotipos de género, desde que me pidan que les traiga café por ser la única mujer en la sala hasta que me feliciten por tener una carrera siendo madre -¿conocen a algún profesional hombre que hayan felicitado por tener una carrera siendo papá?



Esto es lo que señalé a mis colegas; nos reímos juntos, pero al mismo tiempo cambió la forma de pensar. Y todos tenemos que hacer eso cada vez que veamos situaciones de estereotipos.



Los profesionales de ambos géneros tienen que hacer las preguntas incómodas a nuestros proveedores y socios: ¿Cómo luce su equipo? ¿Tiene diversidad en su gerencia?

Y después presionar, insistir, hacer que la diversidad sea un requisito siempre que sea posible, que la igualdad de género sea contagiosa en sus ecosistemas comerciales.

La contratación es solo el principio



Otra tendencia que hemos visto es que las compañías pueden ser muy exitosas en contratar a mujeres, pero luego las pierden igual de rápido.



Estas son algunas de las cosas que hacemos. Todos nuestros gerentes de equipos están capacitados en liderazgo inclusivo. Nos responsabilizamos por nuestra conducta -si alguien no se adapta a nuestros principios de liderazgo o no está recibiendo un tratamiento apropiado, lo alertamos de inmediato.



Hemos implementado iniciativas a través de toda la compañía para crear conciencia sobre los prejuicios inconscientes y promover la seguridad psicológica. Tenemos grupos de recursos de empleados para todo tipo de empleado, y uno de estos es la Red de Mujeres.



De hecho los hombres desempeñan un papel muy importante en la Red de Mujeres al servir como mentores y promotores de conversaciones abiertas y seguras para arrojar luz sobre problemáticas de la mujer junto con sus contrapartes mujeres.



Comprobamos que contar con flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar desde casa les da tanto a hombres como a las mujeres la capacidad de cuidarse mejor y trabajar mejor, lo cual beneficia a la empresa. Tenemos licencias de maternidad y de paternidad.

Contamos con salas tranquilas privadas que pueden usarse para las madres lactantes, pero también son para los hombres que necesitan tomarse un momento por sus propios motivos.



Lo que hacemos por un género, lo hacemos por el otro. En resumen, predicamos con el ejemplo.



Maribel Diz

Vicepresidente Senior de Recursos Humanos, Visa A. Latina y el Caribe