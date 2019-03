Colombia ante los ojos del Fondo Monetario Internacional

Hace unos días, el FMI concluyó su misión oficial anual a Colombia, en la cual se hace una revisión exhaustiva de la situación actual de la economía y sus perspectivas. El equipo técnico destacó que la recuperación de la economía colombiana está ganando impulso y la calificó de “resistente”, a pesar de un contexto global menos favorable.



De esta manera, el organismo mejoró su pronóstico de crecimiento del PIB para el 2019, de 3,3 a 3,5 por ciento, muy en línea con el del Gobierno de 3,6 por ciento, pero en contraste con las recientes revisiones a la baja que hizo para la economía mundial y la de América Latina.

Tal como lo evidencian las cifras de los últimos meses, esta expectativa está sustentada principalmente en un sólido desempeño del gasto de los hogares y una recuperación de la inversión privada.



En particular, los técnicos del FMI reconocen que la menor carga tributaria empresarial, derivada de la Ley de Financiamiento, será un factor fundamental para el mejor desempeño esperado de la inversión. En efecto, este era uno de los principales objetivos que el presidente Iván Duque y su equipo económico buscábamos con la aprobación de dicha ley a finales del 2018.



Hay otros factores relevantes detrás del pronóstico del FMI que vale la pena resaltar. Primero, la postura moderadamente expansiva de la política monetaria seguirá apoyando la reactivación de la demanda interna, gracias a que la inflación está bajo control y a que no se esperan presiones alcistas importantes a lo largo de este año, además de que todavía persiste cierto grado de subutilización de la capacidad instalada.



Segundo, a pesar del importante ajuste fiscal que debemos hacer para cumplir con la Regla Fiscal, el consumo y la inversión pública continuarán contribuyendo al crecimiento de la economía en el 2019.



Esto será posible gracias a los recursos adicionales que está generando la Ley de Financiamiento y a que los gobiernos regionales tienen espacio para acelerar sus niveles de gasto, especialmente considerando que este es el último año de sus periodos y que hay una mayor disponibilidad de recursos, tanto por el aumento de aquellos provenientes de las regalías como por la menor ejecución presupuestal del pasado reciente.



Tercero, el considerable aumento de migrantes desde Venezuela en el último año está traduciéndose en una mayor demanda.



En este punto, el FMI coincide con nuestra apreciación de que el flujo migratorio genera presiones de gasto en el corto plazo, el cual seguiremos acomodando dentro de los límites que nos permita el Comité de la Regla Fiscal, pero significará un aumento del crecimiento potencial de la economía con el transcurrir del tiempo.



Esta es una de las razones por las cuales creemos que es importante fortalecer nuestra estrategia de atención a los migrantes venezolanos, además de que es lo correcto desde un punto de vista moral y social.



También es importante mencionar el diagnóstico positivo que el FMI le da al sistema financiero colombiano, al destacar sus buenos niveles de capitalización y de aprovisionamiento y los continuos esfuerzos del supervisor por fortalecer la estabilidad financiera y mejorar aún más el marco regulatorio.



Estos buenos fundamentales son claves para que la recuperación de la economía también reciba el apoyo de unas mejores condiciones crediticias, las cuales se están evidenciando en la disminución de los niveles de cartera vencida, luego de casi 3 años al alza, y en la creciente disposición de las entidades financieras para otorgar créditos.



Sin embargo, el FMI advierte sobre los riesgos asociados a la reciente ampliación del déficit de la cuenta corriente y a su expectativa de que se mantenga alrededor de los niveles actuales en el 2019, o levemente por encima, como consecuencia del mejor desempeño de la demanda interna.



Somos conscientes de esta situación y por eso consideramos que las medidas del plan de reactivación económica del presidente Duque son cruciales para reducir dichos riesgos.



Por un lado, nuestro firme compromiso de reducir el déficit fiscal, acorde con las exigencias de la Regla Fiscal, contribuye a frenar una mayor ampliación del déficit de la cuenta corriente e incluso podría reducirlo.



Por otro, las diversas medidas de estímulo al aparato productivo y al mejoramiento de su competitividad, que impulsamos a través de la Ley de Financiamiento y de otros cambios regulatorios y administrativos, serán importantes para acelerar el crecimiento de la producción y las exportaciones, factores clave para una balanza comercial más equilibrada.



Finalmente, nuestra agenda proempresarial busca dinamizar aún más la inversión extranjera directa hacia el país, de tal manera que haya un financiamiento más equilibrado y estable de las cuentas externas.



En efecto, en el primer bimestre del año, la inversión extranjera directa ha aumentado 21 por ciento frente al mismo periodo de 2018.



Igualmente, el FMI advierte sobre los desafíos fiscales que persisten y sobre la necesidad de reformas estructurales que promuevan el crecimiento con equidad y la competitividad externa.



Ante esto, es importante mencionar que la Ley de Financiamiento abordó varios aspectos que buscan aumentar el recaudo de manera estructural, incluyendo medidas más estrictas de lucha contra la evasión, la introducción de un régimen de tributación simplificado (tanto para individuos, como para micro, pequeñas y medianas empresas) y mejoras a la eficiencia de la administración tributaria, muy en línea con las recomendaciones del FMI.



Además, nuestro plan de consolidación fiscal no solo se remite al aspecto tributario, sino a medidas de austeridad para reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia del gasto público, varias de las cuales están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En el 2019 ya identificamos 1,2 billones de pesos de recortes en gastos generales y nuestro plan es alcanzar recortes anuales por más de 6 billones en 2022.



De igual forma, el FMI reconoce que el Plan Nacional de Desarrollo proporciona “una hoja de ruta estratégica de reformas estructurales, las cuales están dirigidas a luchar contra la informalidad, mejorar la eficiencia y a aumentar la productividad”, y que sigue siendo crucial una reforma pensional “que mejore la progresividad y la cobertura, y a la vez garantice la sostenibilidad de los beneficios pensionales”.



Esta reforma hace parte de la agenda del gobierno del presidente Duque para finales de este año o en el 2020.





Andrés Pardo Amézquita

Asesor Económico Jefe

Presidencia de la República