Colombia, gran protagonista en el medio siglo de la CAN

Han pasado 50 años desde que le apostamos a materializar un sueño: contar con un mecanismo que nos permitiera mejorar juntos el nivel de vida de nuestros habitantes, mediante la integración y la cooperación económica y social.



Fue así como Bolivia, Colombia, Chile (que ya no está), Ecuador y Perú, logramos firmar el Acuerdo de Cartagena, el cual le dio vida al Pacto Andino, en la actualidad Comunidad Andina.

Si bien desde 1969 se firmó el Acuerdo, fue solo hasta 1993 cuando se logró la entrada en operación plena de una zona de libre comercio entre estos países.



Se dio un programa de liberación de bienes, cuyo objeto fue eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidieran sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro.



El ciento por ciento de los bienes que circulan entre estas economías andinas, está exento de arancel y, según el Acuerdo, debe estar libre de todas las restricciones.

Así, de un flujo que bordeaban los US$53 millones pasamos a uno con intercambios cercanos a los US$8.500 millones, de las cuales cerca del 80% corresponde a manufacturas.



La Comunidad Andina representa el 11% de la economía de la región, atrae el 9% de la Inversión Extranjera Directa que llega a América Latina y el Caribe y recibe 11 millones de turistas cada año.



Han sido 50 años de un trabajo arduo y articulado entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que nos han llevado a un comercio libre.



Hemos armonizado normas para eliminar diferentes barreras. Por ejemplo, se logró la armonización de la regulación para el sector de medicamentos, lo que permite tener requisitos y procesos comunes en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como la unificación de criterios técnicos para el etiquetado de productos de las confecciones y del calzado.



Igualmente, se han adelantado trabajos conjuntos en materia de facilitación del comercio y aduanas, promoción comercial y origen. Pero hemos ido más allá de lo meramente comercial.



Contamos con un régimen de interconexión eléctrica, de telecomunicaciones, de servicios e inversiones y de transporte. También hay libre circulación de servicios y ciudadanos. Las personas pueden vivir, trabajar, viajar, estudiar o hacer negocios en otro país andino.



Para Colombia, la Comunidad Andina representa un mercado estratégico, especialmente para las exportaciones industriales, es su principal destino.



Del total de estas, cerca del 20% se dirige a la CAN. Este bloque se ha convertido en el socio comercial más cercano de nuestro país y en la plataforma desde la cual cerca de 3.600 empresarios, que exportan a ese destino, aprendieron a hacer negocios al exterior.

Somos la integración de economías complementarias, donde las compras que hacen los nacionales constituyen más del 60% de bienes no producidos.



En este medio siglo, las exportaciones de Colombia a este bloque pasaron de US$30,8 millones a US$3.230 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 9,9%.



Colombia, como uno de los socios más activos del bloque subregional más antiguo de la región, tiene un papel protagónico en el gran desafío que enfrenta la CAN de modernizarse y de seguir demostrando que con trabajo articulado, puede seguir potenciando el desarrollo de los países que la integran.



No podemos olvidar que sus mecanismos han facilitado la producción y el comercio de cada uno de sus integrantes. Qué grato que en esta nueva era que comienza la Comunidad Andina, sea un colombiano quien esté al frente de la Secretaría General, el organismo más importante de la CAN.



No me cabe duda de que Jorge Hernando Pedraza hará su mayor esfuerzo para cumplir con el reto que se ha fijado no solo de modernizar el bloque subregional sino de hacerlo más competitivo con esquemas de innovación y digitalización. La apuesta ahora es poder acceder a todos los trámites de comercio a través de servicios estructurados, digitalizados y en tiempo real. Estoy seguro que con esfuerzo, lograremos este gran desafío!



Felicitaciones en estas Boda de Oro!!!!



José Manuel Restrepo

Ministro de Comercio, Industria y Turismo