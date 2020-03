Colombia tiene tiempo para bajar el aumento del Covid-19

Para darnos cuenta de la magnitud del peligro del Covid-19 tenemos que entender la función exponencial, ya que su contagio crece de esta manera. ¿Recuerdan la leyenda del tablero de ajedrez y los granos de trigo? En donde un sabio le pidió a un rey como recompensa un grano de trigo para la primera casilla del tablero, dos granos para la segunda, cuatro para la tercera y así sucesivamente hasta la casilla 64. El Rey se dio cuenta al final que incluso con todos los granos de trigo del mundo no se alcanzaría para llenar todas las casillas, esto es crecimiento exponencial y el número de infectados del Covid-19 crece de una manera similar.

Los infectados del Covid-19 se doblan entre cada tres y seis días en promedio (asumiendo las curvas de otros países) y con este crecimiento si no actuamos el virus en un periodo corto de tiempo puede llegar a atacar a una gran parte de la población.

China actuó cancelando movilidad cuando tenían 500 casos. En muchos países las medidas necesarias que pueden parecer extremas en un principio, no lo son y lamentablemente se han implementado tarde. El efecto en la reducción del contagio del virus es enorme entre más rápido se tomen medidas de reducción de movilidad. En Colombia que tenemos "pocos" casos confirmados a la fecha de hoy, (existen muchos mas no confirmados que están infectando), tenemos la mejor oportunidad de aplanar la curva si actuamos todos ya, el mejor momento para actuar fue hace dos semanas, el segundo mejor momento es hoy.



Entendamos la fundamental diferencia del Covid-19 que es un caso multiplicativo con casos no multiplicativos como: muertes por el cáncer, muertes por accidentes de tránsito, muertes por polución, muertes por ataques del corazón, muertes por la gripe común. Todas estas muertes que cada año son bastantes no crecen exponencialmente, ni se multiplican, en ningún momento se va a tener el doble de muertes por ataques del corazón en un periodo de tiempo comparada con los casos en un periodo anterior, (asumiendo la población no se dobla). El número de muertes en estos casos son estables año tras año. Es clave que no las comparemos con casos multiplicativos como la infección generada por el Covid-19 y que entendamos que los casos aumentando exponencialmente requieren acción inmediata para frenar el crecimiento.



En contraste, las situaciones que crecen exponencialmente como el contagio del Covid-19 tienen un crecimiento exponencial y es un fenómeno multiplicativo en donde las personas infectadas doblan su número en un periodo determinado de tiempo. En el caso del Covid-19 este promedio es entre tres y seis días si no se toman medidas de distanciamento social. Es la misma situación de la leyenda del tablero de ajedrez. Por eso es esencial que prendamos la alerta y tomemos medidas de reducción de movilidad, no mañana, hoy.



El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) estima una tasa de mortalidad entre el dos y tres por ciento de los infectados con Covid-19 y alrededor de un 15 por ciento de los casos son severos y requieren hospitalización. Si asumimos Colombia tiene solo 200 casos estos porcentajes no serían alarmantes, pero con el crecimiento exponencial si no tomamos acciones ya, estos números crecerán posiblemente a los cientos de miles o incluso millones, y un 15 por ciento de casos severos con un dos por ciento de muertes en un millón de infectados generaría un efecto que Colombia no está preparada para enfrentar. Por esto tenemos que ayudar a reducir la curva de crecimiento.



Para reducir la curva de crecimiento necesitamos apoyo del gobierno en tomar medidas completas y resolutas, como lo empezaron a hacer países en Europa esta semana. Confió en que nuestro presidente junto con sus ministros nos ayude en desactivar las conexiones de carácter social activando protocolos serios de distanciamiento social y que se empiece preparaciones para bajar la sobrecarga del sistema hospitalario y garantizar la atención médica adecuada en un caso de no contener la infección. Es importante que el Gobierno desactive las interacciones sociales por un par de semanas esto sin afectar el flujo de suministros que tiene que continuar. Es prudente cerrar los aeropuertos, cerrar todas las fronteras para viajeros sin descuidar que el flujo y acceso de suministros continué y como en el caso Austriaco donde prohibieron reuniones de más de cinco personas cerrando todo establecimiento no esencial dejando abiertos únicamente super mercados, pequeñas tiendas de víveres, lugares de abasto y droguerías.



Ante amenazas con crecimiento exponencial es mejor, mucho mejor sobre reaccionar que no reaccionar. El costo de no reaccionar en el largo plazo es de una magnitud mucho mayor al costo que pagamos en el corto plazo cuanto tomamos las medidas preventivas, así a todos nos cueste un gran esfuerzo. Es mejor cerrar tiendas de artículos no esenciales dos semanas a cerrarlas permanentemente que será el caso de muchos negocios si no frenamos el contagio. tenemos que pensar que decisión hoy genera un futuro que será permanentemente mejor ante esta amenaza, normalmente es la decisión que tiene el mayor costo en el corto plazo, pero nos generara posiblemente que podamos volver a la normalidad mucho antes de lo esperado y que continuemos por muchos años más con la compañía de nuestros abuelos que tanto queremos.



Como ciudadanos podemos ayudar muchísimo cuidando a nuestros adultos mayores, quedándonos en la casa lo que más podamos, y que sigamos las medidas del gobierno. Si con optimismo y nuestras acciones reducimos seriamente la movilidad y aplanamos la curva por un par de semanas, tendríamos una gran oportunidad de salvar muchas vidas. No cometamos los mismos errores de otros países, Colombia aún tenemos tiempo.



Jean Philippe Tissot

Inversionista de valor

