¿De la democracia que?

Estados Unidos y Gran Bretaña han sido los pilares de la democracia moderna. Han sido los países que han defendido los valores de participación ciudadana en las decisiones importantes de la sociedad, y han buscado diseminar los valores democráticos a nivel global. Los dos mandatarios actuales no parecieran seguir con esa tradición.

Con base en una denuncia anónima, el presidente de los EE. UU. acaba de ser acusado de interferencia política en las elecciones a través de traición a la patria. Esa acusación se basa en una llamada telefónica en la que Trump le pidió a su homónimo de Ucrania investigar las supuestas actuaciones ilegales del hijo del candidato demócrata Joe Biden en ese país.



Y a eso se suma, que la administración de los EE. UU. retuvo una ayuda militar de US 400 millones a Ucrania sólo unos días antes de esta llamada.



Trump se defiende argumentando que la ayuda militar se detuvo hasta tanto las potencias europeas muestren mayor apoyo al régimen de Ucrania. Y señala que combatir la corrupción en el exterior, es derecho de los americanos de bien.



Se olvida el presidente de los EE. UU. que sus actuaciones, al usar la política exterior como mecanismo para buscar ventajas en las elecciones domésticas, van en contra de los valores sobre los cuáles ha sido construido esa potencia mundial, independiente de las discusiones legales que se puedan tener al respecto.



La oposición se ha comprometido a iniciar un juicio político contra el presidente. Aunque la votación en la Cámara fuera contraria a Trump, la mayoría republicana en el Senado va a evitar que el juicio tenga alguna consecuencia.



Pero lo que si es cierto, es que la campaña presidencial se va a agitar con estas denuncias. En Gran Bretaña, el primer ministro Johnson decidió dar una “pausa forzosa” al parlamento, ya que no estaba aprobando el Brexit sin acuerdo previo con la Unión Europea que el propone.



Para poner presión no sólo a la oposición laboralista, sino a su propio partido, decidió una medida tan inusual como antidemocrática. Así lo declaró la Corte Suprema de manera inequívoca, al señalar que el primer ministro se había extralimitado en sus derechos y funciones.



Nadie duda de que el interés del primer ministro británico, es forzar elecciones anticipadas, de las cuáles considera saldrá con ventaja. Su actuación, a pocos días de la votación crucial sobre las opciones de salida de la Unión Europea, tenía como propósito buscar un voto a favor de sus propuetsas, o en su defecto, forzar un voto de confianza que llevara a una nueva votación general.



Lo que preocupa es que en medio de intereses políticos y electorales, los dos países símbolos de la democracia liberal de los últimos 150 años, se vean abocados a perder sus valores.



Dos políticos con personalidades complejas y posiciones extremas, están rompiendo con lo que sus países han representado a lo largo de la lucha contra el totalitarismo y la exclusión.



Lo peor del caso, es que los dos están convencidos de estar actuando en los mejores intereses de sus respectivas naciones, a pesar de lo que señalan las cortes y las leyes.



Rafael Herz

Analista

rsherz@hotmail.com