‘El hombre arancel’

“Misión cumplida’, rezaba la enorme pancarta a espaldas del presidente Bush, mientras se dirigía a sus tropas vestido de piloto de avión de combate en un portaviones después de la primera oleada de bombardeos a Irak –mala lectura de la realidad, esa guerra aún no ha terminado–. “Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”, tuiteó Trump, y con esa bandera inició una guerra comercial para que “América sea poderosa de nuevo”. Un reciente estudio mostró que hasta ahora la guerra comercial le está costando a la economía estadounidense una pérdida de ingresos de 1,4 billones de dólares mensuales.

Ahora bien, toda guerra necesita una justificación, y solo existe una: la seguridad nacional. La invocación de la seguridad nacional, como Estado de excepción, le da vía libre a cualquier país del mundo para violar la ley internacional, y para pasar por encima de las instituciones extranjeras. Así justificó la administración Trump el aumento arbitrario y discriminatorio de los impuestos a la importación de acero y aluminio.



Hace tres semanas, el Departamento de Comercio complació a su presidente demostrando que las importaciones de automóviles y sus partes constituían una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. El informe aún no es público, pero está sobre el escritorio de Trump, con el que tiene la facultad para aumentar los aranceles de importación.



Esto enfureció a Merkel, quien recibió una ovación de pie en la reciente Conferencia de Seguridad en Múnich, preguntándose cómo podrían los autos alemanes ser una amenaza para la seguridad nacional cuando la planta más grande de BMW está localizada en EE. UU. El discurso del vicepresidente Pence, en el mismo evento, solo recibió el aplauso de Jarred Kuchner e Ivanka Trump.



¿Vacila Trump en aumentar el arancel de los vehículos? Después de más de un año de guerra comercial, la realidad ha mostrado que los conflictos comerciales no son buenos ni fáciles de ganar, que todas las partes en la contienda pierden, y que tienen el efecto de un impuesto a las bolsas de valores –a estas no les gusta los aranceles–, y el presidente Trump mide el resultado de su política económica con el índice Dow Jones.



Trump salió mal herido de su reciente encuentro con el presidente coreano Kim Jong-un. También quedó muy golpeado con las declaraciones públicas de su antiguo abogado personal, Michael Cohen, en el Congreso, acusándolo de estafador y de tramposo. Y las estadísticas comerciales no le ayudan ante la opinión pública, pues muestran que, no obstante la guerra comercial, 2018 fue el año con mayor déficit comercial en la historia de EE. UU.



Un arancel a la importación de vehículos golpearía fuertemente a Alemania y Japón (Canadá, México y Corea del Sur quedaron blindados con la reciente cirugía plástica de sus respectivos TLC con EE. UU.), y pondría a tambalear al índice Dow Jones. La respuesta de Shinzo Abe ha sido de aplacamiento: le regaló a Trump un palo de golf bañado en oro, y recientemente le escribió una carta de amor en la que le dice que se merece el nobel de la paz. Alemania se defiende con la Unión Europea, quien ya amenazó a Trump con medidas arancelarias de igual magnitud.



“Soy el hombre arancel” tuiteó Trump hace dos meses. En poco tiempo se sabrá si él ya ha aprendido cómo funciona el comercio internacional, un mundo en el cual no existe la impunidad. Haciéndole daño a los demás, se hace daño a sí mismo.



Diego Prieto Uribe

Experto en comercio exterior