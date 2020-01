El efecto del Pico Árabe

El Pico Árabe es un ave que habita principalmente en el sur oeste de Arabia Saudita y Yemen. Su especie se encuentra amenazada por la deforestación y el pastoreo, y es reconocida por sus hábitos predominantemente solitarios. Su aleteo, si creemos en la teoría del caos de Edward Lorenz sobre los efectos inesperados que generan las alteraciones externas, puede causar un tornado con repercusiones globales.



Las perturbaciones en algunos países árabes e Irán han causado una tempestad en el resto del planeta debido al ataque inesperado de Estados Unidos a Qasem Soleimani, un muy importante comandante iraní, causándole la muerte.



Las consecuencias de dicha acción están todavía por verse, pero claramente aumentan las tensiones en la región más convulsionada del mundo donde miden fuerzas las potencias mundiales y regionales, no necesariamente en beneficio de su población.



Las consecuencias de ese ataque llegaron a América Latina porque vivimos en un mundo hiperconectado. No solo la especialización económica, la interdependencia política, la facilidad de los medios de transporte que aumentan los flujos migratorios y la internet hacen su trabajo para unir a las naciones. La energía juega un rol fundamental en esta integración.



Por esta guerra, ya no tan fría, entre Estados Unidos e Irán especialmente sobre territorio Iraquí, el precio del petróleo bordea los US$70 por barril. Algo similar ocurrió el año pasado cuando drones atacaron instalaciones petroleras en Arabia Saudita, lo que produjo la reducción en la producción de crudo y un aumento temporal en los precios.



Los estados tienen diferentes grados de dependencia a partir de sus enlaces regionales, intereses y necesidades. Desconocer la realidad exterior y sus nuevos actores es un error costoso. Este mundo cada vez más globalizado nos obliga a entender a cabalidad los acontecimientos más allá de nuestra fronteras y sus consecuencias sobre nuestro país.



Es es el caso de los productores locales de carbón quienes sufren cada vez que los precios internacionales descienden o que un país decide incentivar el uso de energías más limpias. Ni hablar del precio de la gasolina y el diésel que tienen al Golfo de México como referencia.



Nuestra economía y devenir político han sido determinados en varios momentos de la historia por sucesos externos: las guerras napoleónicas, las depresiones económicas, las guerras mundiales y la guerra fría.



No siempre será malo. Esta misma interdependencia nos ha servido para desarrollar nuevos mercados. El año pasado, por ejemplo, China, EE. UU., Países Bajos, Italia y Ecuador fueron los principales destinos de nuestras exportaciones.



De nuestros procesos de adaptación y mitigación depende que el aleteo de una mariposa –o de un Pico Árabe– genere menos incertidumbre y mayores oportunidades. Por ahora, la crisis del Medio Oriente nos beneficia por el aumento del precio del crudo, nuestro principal producto de exportación y fuente de inversión extranjera.



Sin embargo, un escalamiento desproporcionado puede tener repercusiones graves para la economía global. Espero que los líderes mundiales y del Medio Oriente activen los canales diplomáticos y eviten una tempestad originada en donde están la mayoría de los productores de crudo y gas natural.



Orlando Cabrales Segovia

Presidente de Naturga