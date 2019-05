El mundo de la competencia

En el marco de la conferencia anual 2018 de la Red Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés), celebrada en Nueva Delhi, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fue elegida por cerca de 130 autoridades de competencia como la anfitriona de la reunión anual 2019, que se celebrará entre el 14 y el 17 de mayo en Cartagena. La instalación de este importante evento global estará a cargo del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez.



Este encuentro es considerado uno de los acontecimientos más importantes de la comunidad internacional de la protección de la libre competencia económica, del que han sido anfitriones países como India, Portugal y Singapur. La reunión anual de la ICN sigue siendo un espacio de discusión de las tendencias actuales en la lucha contra las prácticas anticompetitivas.



La Red fue creada el 25 de octubre del 2001 por las autoridades de competencia de 14 Estados (Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Corea, México, Suráfrica, Reino Unido, EE. UU. y Zambia). Hoy, la ICN agrupa 136 autoridades de competencia a nivel global, y su objetivo es promover estándares y procedimientos superiores en materia de protección de la competencia en el mundo. Colombia es miembro de este organismo a través de la SIC, la cual cuenta con una participación activa y ha tenido la oportunidad de transferir mucha de su experiencia en eventos como el ‘Taller de carteles’, en el 2015.



A este encuentro en Cartagena asistirán, además de las autoridades de competencia a nivel mundial, los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones, representantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y más de 100 agentes no gubernamentales (NGA, por sus siglas en inglés).



La SIC cumplió 50 años el pasado 2018 y se ha posicionado regional y globalmente como un referente en materia de protección de la competencia y del consumidor. Tiene, además, las funciones de ser autoridad de metrología legal, protección de datos, maneja el registro de la propiedad industrial, y administra justicia en nombre de la República de Colombia.Las recientes decisiones frente a redes sociales y plataformas en Europa, EE. UU. y América Latina muestran la correlación entre libre competencia, consumidor y ahora protección de datos, evidenciando la actualidad de este tema, en el cual la SIC ha sido pionera al tener la condición de ser la autoridad encargada de la protección de los tres derechos (competencia, consumidor y protección de datos). Como compromiso con la Ocde, la autoridad de competencia colombiana hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público, pero su cabeza se escoge por convocatoria y tiene un periodo fijo con el fin de salvaguardar la independencia e imparcialidad de su trabajo.



El de Cartagena será un buen espacio para traer no solo un evento de talla mundial a Colombia, sino mostrar que el rol de las autoridades de competencia es garantizar la libertad de empresa, la economía de mercado y la libre competencia, y no adelantar prácticas policiacas, ni de espionaje como erróneamente se ha querido caricaturizar un trabajo serio y necesario en defensa del bolsillo de los consumidores colombianos.



Andrés Barreto González

Superintendente de Industria y Comercio

