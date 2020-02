Empieza el debate sobre la reforma pensional

El gobierno ha planteado sus primeras ideas sobre lo que está pensando proponer para modificar nuestro sistema general de pensiones. Aunque no sea grato enfrentar ésta realidad, muy pronto el país debe atender y discutir una reforma pensional, que apunte a ofrecer en el largo plazo, un futuro más estable para los actuales y futuros pensionados.



Esos cambios implicarán renuncias de privilegios para algunos, cambios en las condiciones para otros –y en general– comprender que para aumentar el número de pensionados en nuestro país, se deben hacer transformaciones estructurales al modelo pensional actual.

En primer lugar, la Ministra de Trabajo señala la necesidad de explorar nuevas fórmulas de contratación, como un instrumento de flexibilización laboral que permita tener más personas en la formalidad y así cotizar para construir una pensión. En principio esta idea es valida y tiene sentido, porque se trata de explorar nuevas alternativas, que nos permitan tener más trabajadores cotizando.



También menciona que no se tocaran los regímenes exceptuados de los maestros y militares –lo cual comparto– pero deberá enfrentar el gobierno el titánico reto de modificar otros regímenes especiales como magistrados y congresistas, con mesadas excesivamente altas.



De otra parte, la Ministra Arango expresa que “no hay una bomba pensional en Colombia”, afirmación con la cual estoy totalmente en desacuerdo. Existen problemas serios que deben corregirse a la mayor brevedad: a) una baja cobertura con tan solo el 30% de adultos mayores con pensión, b) el creciente desempleo de los jóvenes que implica menos aportantes que nos permitan sostener las pensiones de los mayores, c) la absurda inequidad de los regímenes exceptuados, d) los 41 billones que este año destina la Nación para el pago de mesadas. Así las cosas, la situación pensional no es un asunto menor, y la perspectiva que empeore en caso de no reformarse, es desalentadora.



Cada persona puede utilizar el adjetivo que considere adecuado, el asunto es que desde el tan mentado comité del paro, hasta las centrales obreras, los gremios, los fondos privados y toda la sociedad, debemos entender que las cosas en materia pensional deben cambiar.



De ahí la pertinencia de tener claridad –particular- mente por parte de los trabajadores– de hacer unas peticiones equilibradas y alcanzables, justamente por el bien de todos y para que nuestro sistema pensional sea sostenible.



En ese orden de ideas, mi sugerencia es iniciar las discusiones sustanciales de orden técnico y social, fortaleciendo el pilar solidario a través de un ingreso para la población de menores ingresos. Ejemplo; con una pensión universal inferior al salario mínimo que vaya dirigida a la gran cantidad de colombianos que se encuentran en la pobreza o en condiciones de alta vulnerabilidad, como madres cabeza de familia en estratos 1, 2 y 3.



De otra parte, las acciones también se pueden entender en dos direcciones fundamentalmente; aumentar ingresos analizando medidas como; subir el porcentaje de cotización, gravar las pensiones de mayor valor, flexibilizar la cotización en determinados grupos poblaciones para facilitar su acceso al mercado laboral y en consecuencia incrementar el número de cotizantes.



De otra parte, racionalizar gastos para el sistema y para los pensionados, con acciones como: eliminar regímenes exceptuados, modificar la formula como se calculan las mesadas en el fondo público, incrementar el periodo de cálculo en el régimen de prima media, migrar a un modelo de comisiones en los fondos privados sobre desempeño y no sobre el ingreso de cotización del trabajador y facilitar el acceso a las rentas vitalicias por parte de los pensionados a éste régimen.



El desafío para el Gobierno es que nadie querrá renunciar a sus privilegios o condiciones especiales, en razón a que son medidas impopulares pero necesarias. Dos ejemplos de lo anterior.



Primero, gravar las pensiones de mayor cuantía: partiendo del hecho que nuestro sistema pensional es altamente inequitativo, y que tenemos mesadas exageradamente desproporcionadas, hasta de 28 millones de los congresistas, estoy de acuerdo que tengan un impuesto las mesadas de rango alto. Mi preocupación en ésta dimensión, ha sido que posteriormente se extienda el gravamen a todas las pensiones, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo.



Tenemos un antecedente histórico que es útil para entender el posible riesgo para los trabajadores, lo sucedido con el 4 x 1.000, el cual en sus inicios era transitorio y con una carga impositiva menor. Hoy es permanente y difícilmente se reducirá.



Segundo, eliminar los regímenes especiales: Son una minoría que tiene unas condiciones pensionales excesivas, que todos los colombianos financiamos. Soy optimista por naturaleza, pero veo difícil que quienes de una parte hacen las leyes (congresistas), de otra quienes las deben hacer cumplir (magistrados), renuncien a sus privilegios en materia pensional.



Para concluir, indudablemente es necesario hacer modificaciones estructurales a nuestro modelo pensional. La principal razón, a mi juicio, debe ser incrementar la cobertura pensional, condición fundamental de un sistema de jubilación que se preocupa genuinamente por tener adultos mayores con algún ingreso en su vejez.





Marcelo Duque Ospina

Ph. D. Director Cómo me pensiono.

marcelo.duque@comomepensiono.com