La situación laboral de los migrantes venezolanos en el 2018

En el 2017, el número de migrantes en el mundo alcanzó la cifra de 258 millones de personas. Colombia, no es ajena a este fenómeno debido a la situación de Venezuela. Los datos a partir de la GEIH para el 2018 registraban alrededor de 1.111.225 venezolanos.



Migración Colombia, por su parte, registra alrededor de 1.174.743 venezolanos para el mismo periodo. De igual forma, en el 2018, las personas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) fueron 443.331.





Ahora bien, ¿cuán diferente es el comportamiento de los migrantes venezolanos en el mercado laboral cuando se compara con los colombianos?



Como se puede observar, la presión sobre el mercado laboral, es decir, la tasa global de participación de los migrantes venezolanos (83,3%) es mayor y casi en 17 p.p. que la presión de toda la población en Colombia (66,5%) y, esta se encuentra un punto porcentual por arriba para aquellos que llegaron recientemente al país.



Con respecto al desempleo, la tasa del indicador se encuentra 4,6 p.p. para los venezolanos y la misma disminuye a medida que los migrantes se adaptan al país, ya que de 17,7% para los que habían llegado hace un año en el 2018 pasa a 15,4% para los que habían llegado hace 5 años.



La situación del desempleo para los que estaban de manera irregular en el país y se registraron en el RAMV fue más del doble de los venezolanos y del total de la población.



Con respecto a la ocupación, la población migrante venezolana también presenta tasas de ocupación de casi 11 p.p. por encima de la tasa de toda la población en Colombia y esta también es mayor a medida que se adapta la población al mercado laboral nacional.

Asimismo, para el caso de las personas que se encontraban irregularmente, la tasa de ocupación es de 2 p.p. por debajo de la tasa de ocupación del total de la población.



Pero, ¿qué tipo de empleos tienen los trabajadores venezolanos con respecto a los colombianos? Para responder esto, se calculó la tasa de informalidad a partir del Dane, esta cifra en el área institucional y la tasa de informalidad a partir de la afiliación a pensión.



Los resultados muestran que la tasa de informalidad es de casi 20 puntos porcentuales por encima de la nacional para los trabajadores venezolanos. Cuando se compara la tasa de informalidad institucional, esta llega a casi el 95% para los trabajadores migrantes recientes.



En el caso de afiliación a pensión, el 90% de los trabajadores migrantes venezolanos no se encuentra cotizando al sistema.



Sin embargo, la informalidad es solo uno de los aspectos que tiene que ver con respecto a la calidad del empleo. Para esto se estimó el Índice de Calidad del Empleo, el cual además de tener en cuenta la afiliación a la seguridad social y estabilidad laboral, incluye los ingresos y las horas de trabajo.



El índice va de 0 a 100 y, cuando el índice se encuentra entre 0 y 60, se trata de empleos de baja calidad. Un valor del índice entre 61 y 80 puntos empleos de calidad media y, los valores superiores a 81 puntos, muestran empleos de alta calidad.



En primer lugar, cabe resaltar que ni la población venezolana ni el resto de la población tiene empleos de calidad media.



La población venezolana tiene un valor del índice de 20 puntos por debajo del total de la nacional, y este va aumentando a medida que los migrantes se van adaptando al mercado laboral. Para el caso de los trabajadores independientes, el índice no llega ni a un tercio del mínimo necesario para comenzar un empleo de calidad.



Por último, como se puede observar del nivel educativo, el promedio de años de formación de este tipo de los venezolanos que había llegado hace cinco años es superior al promedio de años de la población colombiana, utilizando los datos de la GEIH.



Cabe observar cómo la proporción de bachilleres de los migrantes venezolanos es más alta que la proporción de bachilleres de los colombianos, así como la proporción de profesionales universitarios.



La población migrante que ha llegado a Colombia se ha enfrentado a un mercado laboral que, si bien ha presentado mejorías en los últimos meses, ha mostrado un preocupante aumento en el indicador de la tasa de desempleo.



Es una población que de media tiene más años de educación que el resto de la población en Colombia (11,59) versus (11,35). Y que, en principio, desea participar más en el mercado laboral, ya que tiene una mayor TGP pero que, a su vez, presiona más en el mercado laboral.



En calidad del empleo, la población migrante se enfrenta a peores condiciones laborales no solo en términos de informalidad, sino también con respecto a la calidad de los empleos que obtienen. Sus condiciones, sin embargo, son levemente mejores cuanto mayor es la antigüedad de su llegada al país.



Finalmente, la mayoría de la población migrante venezolana que ha llegado a Colombia ha completado al menos el bachillerato. La escolaridad de los inmigrantes venezolanos es superior, en promedio, a la de los colombianos.



A medida que el mercado laboral asimila el efecto de su llegada y mejoran las condiciones de empleo de los inmigrantes, cabrá esperar un efecto positivo sobre la economía colombiana.



Es una población que, si bien presiona el mercado laboral en el corto plazo, también consume bienes y servicios nacionales lo cual estimula la demanda agregada y al crecimiento económico.



Ramiro Guerrero / Jhon James Mora

Decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Icesi y Director del Programa de Doctorado en Economía de los Negocios de la Universidad Icesi.