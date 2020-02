La tragedia de Brexit

Los británicos sensatos que no fueron engañados por el populismo de B. Johnson BJ (la mitad) están con razón adoloridos por su salida de la UE (especialmente los escoceses que mayoritariamente rechazaron Brexit) no habiendo caído en el tribalismo insular (no considerarse europeos) de ese populismo.



Es una tragedia anunciada el día del referendo cuando (porque a los jóvenes londinenses les dio pereza salir a votar) los ingleses y galeses que se dejaron llevar por los cantos de sirena del populismo de BJ, hasta perder el contacto con la realidad como él, triunfaron.





Se trata de otro brote de populismo nacionalista que explota la mentalidad insular de los ingleses con base en una serie de mitos difundidos por los conservadores brexitieers (muchos graduados del muy elitista Eton donde aprendían un “espontaneo sentido de superioridad”).



El fenómeno BJ tiene varias de las características del populismo, una patología social que se apodera de países trayendo consigo enormes costos como lo ilustra las crisis griega, venezolana, argentina, turca (y casi italiana si no hubieran sacado a Salvini que enfrentaba la UE con un descomunal déficit fiscal).



De una u otra forma y en mayor o menor grado, en el actual proceso en UK se dan esas características: nacionalismo como tribalismo paranoide en reacción a una amenaza real o imaginaria (la UE) ; el culto a la personalidad del caudillo (BJ) en su role o mesiánico o de protección parental frente a esa amenaza, culto en el cual la hipnosis mediática lograda mediante la deformación propagandística de la realidad en los medios (mentiras de BJ y N Farage sobre los beneficios/costos de Brexit) juega un papel fundamental; la pretensión ignorante de que problemas de enorme complejidad se pueden resolver mágicamente con fórmulas simplistas, lo que, se traduce en lo económico en una omnipotencia frente a la realidad (tratados comerciales , no afectación de sectores productivos); y en lo político una erosión de las instituciones democráticas (desgaste del parlamento).



En este último aspecto el proceso ha revelado como los partidos políticos están arruinados (al líder de los conservadores, y consiguiente al PM, lo elige un exclusivo club, y al de los laboristas un grupo de exaltados de izquierda nostálgicos de las economías centralmente planificadas o de la fase progresista de la postguerra).



Y en este lamentable espectáculo la incompetencia, dogmatismo y ambigüedad de Corbyn terminó destruyendo con su extremismo y carencia de carisma la única alternativa razonable, el segundo referendo. Un proceso en el que el sistema político ingles estuvo muy por debajo del modelo que pretende ser, por una arrogancia del parlamento en la negación autista de que las decisiones sobre Brexit no dependía solo de su interminable debate interno sino fundamentalmente de la UE.



Una espiral dramática cuya prolongación ha resultado en una incertidumbre muy costosa para la economía (L4 billones anuales) la cual se prolonga al menos por este año.



Iniciada cuando votantes de fuera del sudeste incluido Londres, el área más desarrollada del país (servicios en un país desindustrializándose), derrotaron a los votantes de esta área, quienes eran conscientes del enorme costo del desplazamiento de parte del sector que da cuenta de la mayoría del PIB y de las exportaciones, el de los servicios (profesionales, culturales y media) especialmente el financiero (el centro financiero la city).



Pero al debilitado sector industrial no le va ir mejor. Los brexiteers no entienden qué son cadenas productivas y sistemas de producción internacionalmente integrados, creen como Trump que la industria opera como la Fordista en la que impo/expo de insumos en una compleja red ni existía.



Una multinacional automotriz japonesa trabajando JIT no puede esperar insumos y partes de Alemania (¡el mini!) el tiempo que va a tomar gestionar su importación, razón por la cual Honda sale y Nissan y Toyota están reduciendo su operación y cancelando ampliaciones. Situación que se replica a lo largo de la industria al extremo que muchas Pymes (empleo) desaparecerán.



Pero tranquilos que aquí viene Boris a resolver todo y él nos dice que el proceso no será traumático. El logrará acuerdos comerciales, incompatibles por las divergencias regulatorias entre los dos socios, con UE/USA: con EU en unos meses (algo que usualmente toma varios años), como si los europeos fueran a aceptar una violación de su normatividad que garantiza level playing field, incluyendo el soñado acceso a sus centros financieros; con USA que impone su régimen regulatorio laxo neoliberal en alimentos/agricultura, internet (privacidad, y gigantismo de los monopolios), servicios de salud, etc. y los pone en cola.



Pero tranquilos que BJ podrá además negociar condiciones mucho más favorables que las de la UE no solo con ésta y USA sino también con docenas de países que están haciendo cola para lograr expeditamente tratados con UK…Toda esta fantasía a costos ingentes: 10 mil empleos (7 solo en la city) y mucho más del trillón de U$ en activos que ya salieron (mayormente a Frankfurt) y que pueden llegar a los 3 cuando se termine el periodo de transición.



Para no hablar de la pérdida de acceso al mercado más grande del mundo que no es tan sencillo de reemplazar: se estima que en el largo plazo PIB e ingreso p.c. se reducirán hasta 5% y 10% respectivamente.



Se necesita una tradición de nacionalismo narcisista, como la que lleva a los ingleses a sostener a costos multimillonarios un grupo de parásitos por razones genéticas, para ponerse así la soga al cuello. La arrogancia omnipotente de la tradición imperial, y desde luego una historia como haber derrotado a Napoleón y a Hitler en una de las batallas más decisivas de la guerra (la batalla aérea de Inglaterra que la salvó de la invasión), les hace difícil acepar que fuera de la UE son un poder intermedio



Y en la misma fecha de Brexit un populismo nacionalista similar reelige del otro lado del Atlántico a Trump como presidente del mundo al ser absuelto (negándose a admitir testigos) por un senado republicano tan deshonesto como sus climate denier:. Que fecha nefasta…



Ricardo Chica

Consultor Desarrollo Economico

rchicave@gmail.com