Las ciudades necesitan buenos administradores

Los comicios de octubre para eligir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales son cruciales para las ciudades, pues estas, al igual que las empresas, requieren administradores competentes y honestos para progresar.



La elección popular de alcaldes nos ha dejado algunos buenos mandatarios, pero también otros perversamente corruptos, y, por ejemplo, los caleños no podemos olvidar que en la administración de Apolinar Salcedo varios de sus funcionarios, cohonestando con dos reconocidos concejales, desaparecieron miles de millones de pesos de los desayunos escolares de los niños más pobres de la ciudad.

En Bogotá y Bucaramanga, los hermanos Moreno Rojas se adueñaron de los presupuestos de estas, como si fueran propios, y en Barranquilla alcaldes corruptos e incompetentes la saquearon antes de que sus ciudadanos eligieran a Alejandro Char y a Elsa Noguera, quienes han logrado una verdadera transformación de esa ciudad.



En la capital de país, Enrique Peñalosa, quién no goza de gran popularidad, está realizando grandes obras que, sin duda, cambiarán la inmerecida percepción que hoy tienen de él sus ciudadanos, y espero que eso lleve a los bogotanos a no equivocarse nuevamente al elegir alcaldes promeseros y populistas que tanto daño le hicieron a la metrópoli.



Por eso, en el caso de Cali, no dudo en respaldar la candidatura de Alejandro Eder para la alcaldía de nuestra ciudad, pues es una persona con un agudo sentido de responsabilidad social, vocación como servidor público y experticia en construcción de paz y propone hacer política de manera transparente.



Así lo demostró cuando trabajó con los dos últimos gobiernos como responsable de la Política Nacional de Reintegración de excombatientes de los grupos subversivos. En Cali lleva años trabajando a través de fundaciones por las poblaciones más vulnerables de Aguablanca.



Alejandro le hace eco a la época en que tuvimos de alcaldes a personas preparadas con reconocida honorabilidad y vocación de servicio, que no permitían que funcionarios corruptos le metieran sus garras a los recursos públicos.



En ese entonces, Emcali era un ejemplo de cómo se podían gestionar, con eficiencia y transparencia, los servicios públicos, por lo que venían los directivos y miembros de juntas directivas de otras empresas públicas. incluyendo EPM, para aprender de ella.



Los colombianos no podemos improvisar. Son muy altos los riesgos para la institucionalidad cuando se eligen mandatarios que tienen enredos judiciales o no han demostrado ser buenos administradores de los recursos públicos.



Las elecciones son una oportunidad para escoger a quienes administrarán los recursos y definirán los destinos de nuestras ciudades. Ojalá hayamos aprendido la lección sobre el peligro de elegir malos gobernantes.



Ernesto de Lima

Presidente, Organización De Lima

ernesto.delima@delima.com.co