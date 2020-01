Los personajes del comercio internacional en 2019

Las bolsas cerraron 2019 en pleno arrebato de campanas - en sus máximos. Seis meses atrás rondaba el fantasma de la recesión, pero no se sabía cuál iba a ser el detonante; solo se tenía la lectura de una estadística: la inversión de la curva de tasas de interés, que siempre se ha interpretado como el anuncio de una recesión. Pero en seis meses las condiciones cambiaron.



Todas las bolsas mundiales saludaron con entusiasmo la tregua en la guerra comercial Estados Unidos - China, y lo mismo hicieron las bolsas europeas con el triunfo del partido conservador en el Reino Unido, anunciando el fin de la tediosa telenovela del Brexit.

La guerra comercial de Trump ha sido de desgaste.

Por primera vez somos testigos de una guerra de esa magnitud, que ha trastocado las cadenas de suministros, ha creado incertidumbre económica, y ha frenado las inversiones , pero que no alcanzó a ser el detonante de una recesión. La pérdida de exportaciones de China fue substituida por el aumento en México, Vietnam, China-Taipéi, Corea del Sur.



Xi Jinping dio señales de que su umbral de dolor era alto: no se ha doblegado frente a las demandas de Washington de reforma económica.



A pesar de que Trump dice en público sin ruborizarse que los aranceles a las importaciones chinas los pagan los chinos, y que va ganando la guerra porque el Tesoro ha recaudado billones de dólares por ese concepto, ha tenido que aceptar que su guerra comercial le hace daños sus exportadores.



En medio del escándalo en el Congreso por el proceso de destitución, se vio obligado a pedirles a los chinos una cosecha temprana en la negociación comercial, a fin de calmarles el dolor a sus agricultores (los más afectados), con compromisos de compra de carne de cerdo, soja, etc.



En este pierde-pierde de la guerra comercial, la OMC ha sido el gran perdedor. En 2019 Washington le apretó la soga al máximo tribunal que dirime las disputas comerciales, para matarlo por asfixia: redujo su presupuesto de operación a su mínima expresión, y sus miembros se están extinguiendo por su oposición a que se nombren reemplazos a los jueces que cumplen su período.



Es la primera vez en la historia que se usa el arancel como arma: si México no cuida la frontera norte, aranceles; si Francia le pone impuestos a Google, Facebook, etc., aranceles; si el real brasileño se devalúa, aranceles; si se ven muchos carros alemanes, aranceles. Dios quiera que no nos castiguen con aranceles por el área de coca.



Colombia terminó el decenio con un famélico crecimiento anual promedio de las exportaciones de 3 por ciento (Vietnam: 16,6 por ciento), y déficit permanente en la balanza comercial ¿Por qué? Según el reciente estudio del Banco de la República sobre el comercio exterior de Colombia 1950-2016, el culpable de esta situación es la protección: “Para exportar más, hay que importar más”, y las barreras, distintas a aranceles, se han disparado, dicen los investigadores.



Según la OMC, en 2019 el número de restricciones comerciales alcanzó un récord, y estima que el comercio mundial creció un raquítico 1,2 por ciento, la mitad del crecimiento del PIB mundial (2,3 por ciento). No obstante, después de este bajonazo, la OMC estima que el comercio mundial crecerá el 2,7 por ciento en 2020.



Diego Prieto

Experto en Comercio Exterior.

diegoprietouribe@gmail.com