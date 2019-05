Las empresas y el Estado requieren volcarse con urgencia hacia la transformación digital por razones de eficiencia, eficacia y competitividad, pues los mercados están cambiando rápidamente. Hoy, somos globales, es decir, que hasta las compañías más pequeñas compiten contra el mundo; los clientes son distintos, cada uno busca satisfacer una necesidad puntual, por eso para que un negocio pueda mantenerse como jugador activo en el mercado debe tratar de responder a esos requerimientos.

El comprador de hoy ha cambiado sus hábitos de consumo, de lo físico a lo digital; valora más su tiempo y prefiere invertirlo en actividades de mayor interés, que en compras o trámites. Aquí es desde donde parte la necesidad inminente que, tanto las empresas como el Estado y sus entidades viren sus esfuerzos en responder a esto, apoyados en las TIC, Por ejemplo, la analítica es clave para entender las costumbres de los consumidores y para apoyar el tema logístico y productivo de la compañía, como bajar productos en stock, distribuir las cantidades y referencias a las zonas indicadas acorde a los resultados del análisis de la data, es decir, convierte una empresa en un negocio competitivo.



Por otro lado, el Estado debe dar ejemplo. Teniendo en cuenta que el actual gobierno ha concentrado muchos de sus esfuerzos en el apoyo al desarrollo tecnológico del país y al cierre de la brecha digital, sus entidades deberían acelerar el paso en la simplificación, automatización de sus procesos, servicios y canales de atención, con el fin de evitar la tramitología.



Sin embargo, para lograr esto también debe velar por tener una conectividad adecuada que llegue hasta lugares apartados. Este punto es vital porque este despliegue de infraestructura no solo permite el acceso a los ciudadanos a internet y a los contenidos, sino que, además, tiene una incidencia directa en el aparato productivo, pues, en la medida en que el país tenga más empresas e instituciones educativas o gubernamentales conectadas y trabajando con plataformas de colaboración, bajo buenos parámetros de seguridad informática, big data y la información bien organizada y administrada, se podrá avanzar en competitividad.



Si el país, el gobierno y sus instituciones no reconocen y se apropian del rol que juega el sector TIC en materia de productividad y que es un aliado transversal a todos los sectores sociales, económicos y productivos de la economía nacional; si no aprovechan de manera óptima tecnologías emergentes como el internet de las cosas y la inteligencia artificial para generar cadenas de valor en la empresas y un verdadero camino a la digitalización, no podremos avanzar hacia el fortalecimiento de las capacidades que requerimos para ser una economía sólida y competitiva en la región.



Es necesario que como país caminemos en la misma dirección, pues la transformación digital no puede ser tema de unos pocos, debe haber articulación entre el sector público y el privado.



Para construir unas bases sólidas que nos permita vivir en la cuarta revolución industrial, es clave llevar la tecnología a todo el territorio, en especial a las zonas rurales.



Luis Carlos Guerrero

Presidente de CenturyLink para Colombia