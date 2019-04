Invertir en ciencia, paga

La inversión en ciencia y tecnología en Colombia aún está cruda, pues para nadie es un secreto que a ese importante motor de desarrollo del país no le han inyectado la energía necesaria para que tenga una dinámica propia que revolucione y re invente la sociedad. ¿Qué ha pasado? Que el Gobierno Nacional no ha logrado invertir ni siquiera el 1 por ciento del PIB, y prefirió pasarle tal responsabilidad al sector privado, a través de beneficios tributarios a la inversión en investigación.

Bajo esta figura, las compañías que inviertan en ciencia y desarrollo tecnológico podrían recuperar parte de esas inversiones, deduciendo hasta el 25 por ciento en el impuesto de renta. ¡Buena noticia! Pero ¿para quién? Para las empresas grandes, ya que las pequeñas no están obligadas a pagar renta, es decir, no podrían deducir el porcentaje de su inversión. Lo mismo ocurre con los científicos-emprendedores, que desean hacer negocios innovadores e invertir en ciencia, el beneficio tampoco les aplica.



Frente a este panorama, y con el objetivo de seguir contribuyendo con el fomento de este renglón en la economía nacional, desde la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia estamos motivando al sector productivo para que haga inversiones en ciencia y tecnología, lo cual no solo redundaría en incentivos tributarios, sino en el crecimiento y proyección de sus compañías. Igualmente, nos encontramos impulsando el artículo del Plan Nacional de Desarrollo para la creación de los vouchers, lo que permitiría a los emprendimientos científicos obtener incentivos tributarios. En caso de que dicha iniciativa se apruebe en el Congreso de la República, los científicos podrían aplicar a estos beneficios y, en lugar, de deducir la inversión del impuesto de renta del año siguiente, deberán guardar el documento para hacerlo efectivo en el año en el que, como persona natural, tenga que pagar el impuesto de renta o venderlo para hacer la correspondiente deducción.



Evidentemente, la alternativa, de ser realidad, sería una gran oportunidad para promover el emprendimiento de científicos innovadores que tanto necesita el país para su desarrollo sostenible. ¡Sería muy alentador! ¿Cómo acceder a los incentivos tributarios?



1. Identifique el promedio de los últimos tres (3) años que su empresa ha pagado por el impuesto a la renta. Si no es responsable de dicho tributo por ser entidad sin ánimo de lucro (Esal), no podrá optar por este beneficio.



2. Determine las necesidades de desarrollo científico, tecnológico o de innovación que requiere su empresa; es decir, aquellas mejoras en su planta física o procesos industriales.



3. Analice el costo de la inversión en CTeI y verifique si la exención por el pago compensa la inversión que la empresa realizará. En caso positivo, estructure un proyecto y preséntelo ante el Consejo de Beneficios Tributarios antes del 15 de julio de 2019.



4. Verifique que su proyecto cumpla con las condiciones de innovación que exige Colciencias. El cupo otorgado por el Gobierno Nacional para el 2019 es de un billón de pesos. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, calificará si las inversiones corresponden a investigación, desarrollo tecnológico o innovación.



5. Tenga en cuenta que el monto máximo anual que puede solicitar cada compañía en el año gravable 2019, es de $90.000.000.000.