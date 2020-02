Más y mejor información de los fondos de pensiones (y AFP)

Para tener una discusión objetiva es necesario contar con fuentes de información pública, que con amplio detalle posibiliten análisis cada vez más profundos. Quienes hemos estudiado el sector financiero, y todo aquel que quiera tener más cifras del sector, podemos contar con información muy relevante a través de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Particularmente, resulta de gran valor el grado de profundidad de la información que se tiene para los fondos de pensiones, y las administradoras de fondos de pensiones (dos conceptos distintos).



Por ejemplo, con respecto a los Fondos obligatorios los ciudadanos pueden ver el portafolio detallado, activo por activo, con un rezago en tiempo mínimo y adicionalmente y para mejor entendimiento de la población en general también se presentan estos datos agregados por tipo de activo.



Con estos datos incluso podemos saber cuántas personas de 35 años cotizan por uno a dos salarios mínimos en un mes específico a un fondo de pensiones, y en qué portafolio está.



También se puede ver el valor de unidad (número que nos permite calcular rentabilidad para diferentes periodos de tiempo) así como la rentabilidad en unos tiempos establecidos por la SFC.



Reitero, la información acá consignada, a la cual podemos acceder por medio de un computador o un teléfono inteligente, es prueba feaciente de la transparencia que ha enmarcado la administración de recursos pensionales, donde las mismas AFP han insistido en la importancia de ofrecer esta información pública por parte de un ente centralizado como la Superintendencia Financiera de Colombia.



Lo anterior en referencia al fondo de pensiones que, reitero, es diferente a la AFP, pues el fondo hace referencia al dinero ahorrado por los trabajadores para su vejez, mientras que la segunda hace referencia al ente que administra esos recursos (administrar y ser dueño son conceptos bien distintos).



Haciendo esta aclaración, la página de la Superintendencia Financiera, igualmente, cuenta con datos desagregados de las administradoras, tales como, los estados financieros, los cuales se presentan cuenta por cuenta para cada AFP.



Por ejemplo, si alguien va a realizar un análisis sobre comisiones, la primera fuente de información que debería consultar es esta información pública, para así evitar caer en mentiras que, lastimosamente, se repiten con cierta frecuencia, muchas veces incluso entre personas altamente calificadas.



Con estos datos se podría observar, por ejemplo, que las comisiones efectivas como porcentaje del saldo administrado en pensiones obligatorias son equivalentes a 0,61% para 2019, cuando en 2015 esta cifra estaba en 0,78%. También se podría encontrar que las comisiones efectivas de pensiones voluntarias, mercado donde no solo están las AFP, sino también compañías de seguros y fiduciarias, equivalen al 2% del saldo administrado, menores en 100-200 puntos básicos a lo expuesto y reproducido recientemente por algunos medios.



El tema de pensiones está plagado de afirmaciones sueltas, muchas veces, basadas en la desinformación, otras, con un ánimo simplemente destructivo.



Se dice que no hay información de los fondos (ni de las AFP), se dice que las comisiones son altas sin siquiera saber el valor total de comisiones cobradas, se dice que no hay información sobre rentabilidad sin ver que se encuentra en varios apartes de la página de la SFC (así como en los extractos de casa afiliado); otros cuando ven que hay rentabilidad alta para los trabajadores afirman, con el ánimo de confundir, que son ganancias de las AFP, y así podría continuar con una extensa lista, pero poca gente hace un uso responsable de la información transparente y pública hoy disponible para todos. Esos datos son la fuente de una discusión más objetiva.



Por supuesto, siempre hay que trabajar por brindar mejor información a los afiliados, mejoras como el extracto que reciben los 16,5 millones de afiliados cada tres meses, cuyo formato cambió para presentar información más relevante para los afiliados y su futuro, es un paso en la dirección correcta. Desde la industria siempre celebraremos y motivaremos tener cada vez mejor información para los afiliados.



Jorge Llano

Vicepresidente Técnico de Asofondos