Transformación digital, clave para el futuro

A lo largo de nuestra historia se ha demostrado que la implementación de la tecnología ha ayudado al desarrollo de las sociedades y a mejorar nuestra calidad de vida y, aunque esta misma herramienta ha creado brechas entre algunas comunidades; diversas minorías se han encontrado en situaciones de desventajas tecnológica, y desde hace varios años entidades e industrias se han enfocado en el apoyo a estas.



La tecnología ha permitido una transformación en nuestros estilos de vida, incrementando el nivel de desarrollo e innovación. Pero, así como las sociedades cambian y se transforman, las organizaciones también. La interacción que tiene el consumidor con las organizaciones ha cambiado y el uso de las tecnologías digitales se ha vuelto casi imprescindible.

Poco a poco, las compañías han ido introduciendo tecnología, convirtiéndose en un instrumento vital para la subsistencia de sus negocios y para mejorar los distintos procesos que se llevan dentro de la firma.



Herramientas como el software, se han vuelto indispensables en las compañías y su uso es cada vez más común. Las aplicaciones móviles, los ERP e incluso el software a la medida se han convertido en el cimiento de las empresas exitosas. Por ejemplo, el mercado colombiano de Software y Tecnologías de la Información es el cuarto más grande de la región, entre los que se encuentran Brasil, México y Argentina.



Según International Data Corporation (IDC), la industria de las Tecnologías de la Información ha duplicado sus ventas en los últimos siete años y, en 2017, alcanzó US$9.500 millones, repartidos en: hardware (56,5%), servicios informáticos (32,2%), software (11,4%). El país tiene una creciente demanda interna, siendo los sectores con mayor gasto en TI el industrial, el Gobierno, el financiero y el agrícola.



En Colombia, el sector de TI, está en crecimiento, la transformación digital está empezando a ser valorada por las industrias para aumentar la efectividad de manera interna. Adicional a esto, el MinTIC, está impulsando el proceso de digitalización. En los últimos 10 años, el mercado de TI en el país ha crecido 18%; el sector del software 19,1% y los servicios TI , 15,4%.



La adaptación de las organizaciones a las nuevas tecnologías resulta importante para subsistir en el mercado. Cabe resaltar que no se trata únicamente de integrar herramientas tecnológicas a las industrias, sino también de propiciar espacios en la que la capacitación a los empleados sea constante, y así, generar proyectos innovadores para la evolución de las compañías.



En este sentido es primordial el rol del proveedor de tecnología, ya que las organizaciones, en esta etapa de la era digital, en general se encuentran a mitad de camino y con la siguiente disyuntiva, pues saben que es importante sumarse a esta ola de innovación, que puede impactar en sus negocios, haciéndolos más competitivos o dejándolos totalmente afuera, sino veamos los casos de Uber, Mercado Libre, etc, pero que a su vez la mayoría no saben por dónde empezar o cómo hacerlo, y están esperando de su proveedor tecnológico esta orientación.



En nuestra organización creemos esencial este rol, y estamos asumiendo no sólo el compromiso de tener disponibles tecnologías de vanguardia en Inteligencia Artificial (IA), Realidad Aumentada y Virtual (RA/RV), Automatización de Procesos (RPA), reconocimiento digital de imágenes, Internet de las Cosas (IoT), y varias más; sino que estamos asumiendo el compromiso primero de orientar a nuestros clientes para que puedan integrar éstas tecnologías a sus negocios.



Matías Labombarda

Chief Commercial Officer y socio de Accion Point