Megatendencias en el mundo post virosis

Hasta en el análisis y prospectiva de la propia pandemia aparecen las posiciones encontradas.

Por ventura es otro tipo de polarización entre los que cargan en la pretina el reloj del fin del mundo y aquellos que tornan en cosa banal el sufrimiento que están padeciendo todas las naciones. Es momento para el pensamiento incluyente y la unidad colombiana. Quien mejor lo resume es Margaret Atwood en su formidable artículo “Creciendo en cuarentinlandia” recientemente publicado en The Globe and Mail: “En los interludios entre pandemias, nos gusta pensar que todo ha terminado. Los epidemiólogos nunca han pensado eso. Siempre están esperando la próxima”. No estamos ante el fin del mundo, tampoco será inmediato el fin del Covid 19, pero mucho menos el fin de las pandemias. Qué nos cabe en el frente del análisis económico y de la información para los actores dentro de un ciclo de tanta complejidad. Desde la perspectiva de la economía y la geografía humana, corresponde discutir sobre las megatendencias y los macroproyectos, los impactos del Covid 19 y los replanteamientos ulteriores. Qué va a estar ocurriendo, dónde comenzamos a configurar la certidumbre.



Megatendencias en ralentización: Ocurrirá una pérdida general en la dinámica del crecimiento al menos hasta el año 2021. El desarrollo no será hacia adentro o hacia afuera sino desde dentro hacia lo internacional. Habrá un cierto retorno no general hacia el desarrollo endógeno.



Se observará un descenso en la movilidad de personas. El gran damnificado de la pandemia es el turismo global. Los cruceros y la industria aeronáutica están muy comprometidos. La mengua en el tránsito de personas y los controles sanitarios tendrán un efecto positivo en la reducción de las mulas del narcotráfico, del mercenarismo y de la trata de personas.



Al menos durante el primer año se presentará una agorafobia extendida. La concentración de multitudes, los grandes eventos, los carnavales y festivales no serán masivos. Las peregrinaciones menos concurridas. Habrá manifestaciones de xenofobia, segregación y supremacismo. Las restricciones comerciales provendrán más de los consumidores finales que de los gobiernos.



Replanteamientos en megaproyectos:La iniciativa china de la franja y la ruta queda interpelada y será reformulada por razones financieras y del juego de intereses de cada país. Las cadenas de agregación de valor y suministro serán objeto de revisión. El mundo querrá depender menos de un solo proveedor y habrá cierto retorno a la integración vertical.



Los corredores económicos funcionales (infraestructura) cederán primacía ante los corredores digitales, especialmente ante los cables submarinos que soportan el flujo en internet.



Reforzamiento de procesos en curso: La educación virtual, el teletrabajo y los telerituales en los diversos cultos van a consolidarse.



El entretenimiento regresa a lo local y virará al encuentro con la naturaleza.



El inglés, con independencia de la política, se fortalece como idioma internacional. Las gigatech, bajo reingeniería seguirán prevaleciendo.



La erótica se expande en la red pero las páginas de encuentro de parejas pierden terreno. La procreación tiende a descender y crece el “living apart together”.



Juan Alfredo Pinto Saavedra

Exembajador

