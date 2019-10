Modelos de utilidad para proteger las innovaciones de las pymes

Los modelos de utilidad son títulos de propiedad industrial que, al igual que las patentes, protegen invenciones, pero cuyo valor, en cuanto al rango inventivo o de innovación, es menor.



De acuerdo con las estadísticas del Panorama de la Propiedad Industrial de Colombia de 2017, en Colombia fueron solicitados 216 modelos de utilidad y de esos, fueron concedidos 134, un 86 % más en comparación con el año anterior.



Si bien no son solicitados en la misma medida que el registro de marcas o las patentes de innovación (cuatro solicitudes por cada millón de habitantes), el registro de un modelo de utilidad es un sistema más adecuado que la patente si se está pensando en la protección para un producto con un ciclo de vida más corto.



Este, de hecho, es un instrumento particularmente adaptado para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los emprendedores que efectúan mejoras incrementales o pequeñas modificaciones a productos existentes.



La principal ventaja para ellos es que pueden sacar mejor provecho del sistema de patentes a través del modelo de utilidad que de la patente de invención, pues esta podría estar fuera de su alcance por el tiempo y los costos involucrados.



Otros beneficios incluyen el tiempo del trámite hasta la concesión, de 12 a 18 meses, mientras que el de una patente de invención puede tomar hasta cuatro años. Además, los requisitos de patentabilidad son algo menores que para las patentes de invención.



Los reclamos de método y las materias excluidas de la protección por la patente de invención no son elegibles, entre ellos softwares, actividades comerciales, obras artísticas, etc.



¿QUIÉNES SOLICITAN ESTOS MODELOS?



En Colombia una patente de modelo de utilidad tiene un plazo de 10 años, en comparación con 20 años para una patente de invención.



Las solicitudes provienen principalmente del sector de ingeniería mecánica, con el 35% del número total de solicitudes, le siguen los sectores tecnológicos de electricidad/electrónica e instrumentos, con un 25% y, por el sector químico, con un 7% del total de solicitudes, según los indicadores de propiedad intelectual de la SIC para 2018.



Los principales solicitantes en ese período son las pymes, universidades y emprendedores. Estos indicadores revelan que la capacidad innovadora en las pymes incrementa positivamente dependiendo del sector tecnológico.



¿CÓMO ES EL TRÁMITE?



Los modelos de utilidad en Colombia tienen un proceso de dos etapas. La primera es un examen formal, que, desde hace poco, tan solo involucra requerimientos formales y/o legales y no sustanciales, lo que disminuye el costo y la demora para el solicitante. Después de completar con éxito la primera etapa, se publica la solicitud.



La segunda etapa consiste en un examen sustantivo de patentabilidad, una garantía para evitar la concesión de patentes sin fundamento y de calidad inferior. Al examinar las reivindicaciones de una patente de modelo de utilidad, la SIC emitirá un informe de evaluación de patentabilidad de modelo de utilidad, fundamentada en el artículo 85 y de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486, en el que opinará sobre la validez de las reivindicaciones, considerando tanto la novedad como la aplicación industrial. Si esta etapa es exitosa, se otorgará una patente de modelo de utilidad.



En este aspecto, otra gran ventaja que tiene la protección de una invención como modelo de utilidad es que se puede solicitar protección valiéndose del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), lo que implica solicitar, mediante una única presentación, protección en pluralidad de países. Esto, en definitiva, beneficia a todos los titulares de patentes de modelos de utilidad, otorgándoles la posibilidad de obtener una mayor expansión en nuevos mercados y facilitando el intercambio de tecnologías entre las empresas.



John Ramírez

Consultor de Patentes ClarkeModet