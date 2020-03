Mujer: salud y desarrollo

El papel de la mujer ha sido uno de los más importantes para la evolución, entre otras cosas, de la ciencia y la tecnología, pues ellas han entregado valiosos aportes a la salud a nivel mundial, no solo como investigadoras, sino como el punto de partida para generar vida. Hoy la mujer ha ganado gran independencia luego de diversas luchas que precursoras realizaron, justamente, para lograr ese empoderamiento femenino que actualmente se percibe a nivel mundial.

A pesar de sus constantes luchas, lo largo de los años, la mujer sigue batallando contra diferentes enfermedades que comprometen su salud, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y el cáncer de seno; esta última catalogada como la segunda causa de muerte de las mujeres a nivel mundial. En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres con una tasa de 17,2 muertes por cada 100 mil habitantes es el cáncer de mama.



Actualmente existen cientos de dispositivos médicos diferentes que van desde equipos de imagen hasta analizadores, implantes y sensores vestibles. Esto no solo se pretende fortalecer la medicina de precisión, sino también ofrecer confort, confianza y minimizar las molestias en las pacientes y la incomodidad de someterse a los exámenes como el de mamografía, que generalmente causan molestias para ellas. El cuidado de la salud está mejorando constantemente gracias a los avances tecnológicos y, con la digitalización de la salud, ahora es posible recibir atención médica más precisa y personalizada para prevenir, detectar y tratar las enfermedades simples y complejas a tiempo.



Las grandes empresas del mundo han innovado constantemente en su portafolio de productos y servicios en las áreas de diagnóstico y tratamientos por imágenes, así como en diagnósticos por laboratorio y medicina molecular, al tiempo que han desarrollado activamente sus servicios digitales y de consultoría para la salud con el ánimo de contribuir en la expansión de la medicina de precisión, la transformación de los servicios de salud, la mejora de la experiencia del paciente y la digitalización de los servicios de la salud.



En ese sentido, debe ser una preocupación en todas las compañías del sector aprovechar el conocimiento y desempeño de cada una de las profesionales que hacen parte de sus equipos de trabajo para continuar fomentado el valor de la mujer en la industria.



Me gusta hacer énfasis en esto porque las mujeres desarrollan un papel importante en todas las esferas de la sociedad, empezando por ser ellas las que generan vida y permiten que cada uno de nosotros ayudemos en la construcción de un mundo mejor. Dentro de nuestra compañía, la mujer siempre será ese ícono de sabiduría, ética, profesionalismo y empoderamiento que queremos reflejar.



Empoderar a la mujer en el área profesional y velar por el cuidado de su salud garantizará para la sociedad, no solo un equilibrio social, sino la verdadera transformación y evolución del mundo.



Francisco Vélez

Managing Director Siemens Healthineers para Suramérica