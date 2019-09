En los últimos 30 años Colombia hizo modificaciones estratégicas en su institucionalidad energética. Se crearon normas y entidades que permitieron la aparición de nuevos actores y se diseñó el sistema para que fuera más resiliente y confiable.

Esta tarea de adaptación permitió que saliéramos avante frente a las nuevas realidades tecnológicas, climatológicas y políticas. Por un lado, los obstáculos climatológicos de los 90 afectaron el funcionamiento eléctrico del país, lo cual ameritó cambios estructurales en la política pública. Para aprovechar los beneficios de los hidrocarburos, se decidió, a comienzos de siglo, escindir Ecopetrol, crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos y generar reglas que incentiven la producción de gas y petróleo.



Y aunque las nuevas instituciones han demostrado fortaleza en estas décadas, es necesario hacer un alto, revisar lo bueno y lo malo de cada una, y tomar decisiones para afrontar los próximos desafíos. Con este fin el Gobierno creó la Misión para la Transformación Energética y convocó a 20 expertos que harán recomendaciones para contar con energía más sostenible y confiable. En el caso del gas natural, serán claves las conclusiones sobre abastecimiento, transporte, cobertura, mercado y regulación, pues de estas dependerá el futuro del sector.



Necesitamos avanzar en aspectos que garanticen el abastecimiento a largo plazo mediante la explotación en proyectos continentales, costa afuera y en yacimientos no convencionales: la reglamentación de las consultas previas, la agilización de licencias ambientales, la construcción de gasoductos y la reglamentación ambiental para las operaciones en el mar, así como darle viabilidad a pilotos de fracking en yacimientos en roca generadora, son decisiones inaplazables. La importación de gas natural es un respaldo y complemento necesario de la producción nacional.



Por el lado del transporte, una nueva metodología de remuneración debería incentivar las ampliaciones en la infraestructura y permitir tarifas más flexibles que promuevan los proyectos de nueva demanda. La Misión tendrá que ser creativa para proponer esquemas de transporte que den las señales necesarias para ampliar la capacidad, conectar más campos, construir la infraestructura que se requiera e integrar los mercados del Caribe y del interior.



Si bien el gas natural ya llega a más de 9,5 millones de usuarios, aún hay más de 1 millón de familias que cocinan con leña, carbón y combustibles líquidos, y que pueden ser atendidas con los recursos congelados en el Fondo Especial Cuota Fomento y con una focalización de subsidios del GLP en donde no hay redes.



Además, existen 610 industrias que usan carbón para sus procesos productivos y que requieren estímulos para reconvertirse a energías más limpias. Igual sucede con miles de buses chimenea que empeoran la calidad del aire y cuya demanda espera señales que incentiven energías de bajas emisiones en los procesos de renovación de flota. Aquí es fundamental la simplificación de trámites para acceder a los beneficios vigentes a nivel tributario.



No será una tarea sencilla, pero confiamos en que, como dijo el presidente Iván Duque, lleguemos a tener la matriz energética más limpia y sostenible del continente. Desde la industria del gas natural esperamos que los miembros de la Misión orienten con su conocimiento la discusión que se debe dar con la participación de los agentes y que permita lograr una verdadera transformación energética en Colombia





Orlando Cabrales S.

Presidente de Naturgas